「Cafe Waku x Kingjun」聯名草莓主題料理一次看！草莓炸雞堡、草莓霜淇淋統統有
「Waku」旗下五家餐飲品牌攜手人氣插畫家Kingjun，於12月21日至次年3月23日推出限定草莓主題系列，為冬日增添甜美氛圍。本次活動以角色「蠢兔」為主題，不僅有創意十足的鹹食，還有精緻甜點及特色飲品，滿足食客味蕾與視覺的雙重享受。
鹹食部分創新亮點滿滿，包括「生乳酪草莓醬炸雞堡」和「草莓蒔蘿醬炸雞堡」，巧妙結合草莓的酸甜與炸雞的酥脆，層次感豐富；甜點則包含每日手工製作的「草莓巴斯克乳酪蛋糕」、「新鮮草莓開心果焦糖法式」等，還有以香濃草莓製成的「草莓生乳霜淇淋」，每口都令人回味無窮。
草莓飲品系列同樣吸睛，「草莓開心果鮮奶茶」帶來香濃與清爽的驚喜，「草莓QQ奶昔」則增加趣味口感。活動期間同步推出聯名限定「草莓鮮奶油戚風蛋糕」，選用法國鮮奶油與大湖草莓，搭配Kingjun插畫外包裝，增添收藏價值。整模蛋糕需提前三天預訂，售價1200元，還有招牌「哈密瓜卡士達紅茶戚風蛋糕」可供選擇，售價1080元。
本次活動在Waku系列五家店舖同步登場，包括101店、中山店、赤峰店等，邀您共享這場草莓美味盛宴！詳細資訊請至官方平台查詢，或私訊預訂限定甜點。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言