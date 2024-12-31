「Cafe Waku x Kingjun」聯名草莓主題料理一次看！草莓炸雞堡、草莓霜淇淋統統有

客多美回來了！日本人氣咖啡品牌「客美多咖啡 KOMEDA’S Coffee」即將於 2024 年 12 月底重返台北車站商圈，在諾貝爾廣場的全新誠品站前店盛大開幕。鄰近台北車站地下街 M6 出口的便利位置，不僅交通便捷，更具備吸引商務人士、旅客及通勤族的地理優勢，勢必成為城市生活的新聚點，為市中心帶來全新的日式咖啡體驗。

2024-12-29 13:01