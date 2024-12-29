「客美多咖啡」回來了！ 誠品站前店搶先看 還有「布丁狗聯名餐點」超萌

客多美回來了！日本人氣咖啡品牌「客美多咖啡 KOMEDA’S Coffee」即將於 2024 年 12 月底重返台北車站商圈，在諾貝爾廣場的全新誠品站前店盛大開幕。鄰近台北車站地下街 M6 出口的便利位置，不僅交通便捷，更具備吸引商務人士、旅客及通勤族的地理優勢，勢必成為城市生活的新聚點，為市中心帶來全新的日式咖啡體驗。

圖／客多美咖啡提供

此次新店設計融入台北車站的歷史特色，以第二代台北車站的文藝復興建築圖像作為入口亮點，結合內部的黑白磚飾，致敬車站經典的棋盤格地面。木質裝潢、紅磚牆飾與紅絲絨沙發延續品牌標誌性風格，配上溫暖柔和的燈光，營造出一處兼具懷舊與現代感的舒適空間，為忙碌的都會生活提供一份放鬆與愜意。

圖／客多美咖啡提供

圖／客多美咖啡提供

值得期待的是，客美多咖啡此次回歸特別推出與三麗鷗明星角色「布丁狗」聯名活動，打造可愛又美味的限定甜點與飲品。每份餐點都附上布丁狗插卡與限量盲袋貼紙，讓顧客在品嚐美食的同時，享受療癒的周邊驚喜。此外，店內提供免費 Wi-Fi 和多處插座，無論是短暫休息還是專注工作，都能滿足不同需求。

圖／客多美咖啡提供

圖／客多美咖啡提供

誠品站前店的試營運將於 12 月 30 日展開，共設 79 席，為每一位顧客提供放鬆身心的理想場所。無論是三五好友聚會、商務小憩，還是旅途中途的片刻喘息，客美多咖啡都將帶來更豐富的咖啡文化與歡樂時光。

客多美咖啡【店鋪資訊】

地址：台北市中正區忠孝西路一段 36 號 B1 (捷運台北車站 M6 出口)

電話：02-23310810

試營運期間營業時間：07:30-17:00 (最後點餐時間 16:30)