快訊

做愛心反被罵？台灣人1文化在日本是大忌 日網紅：一定破口大罵

剛當爸…全聯倉儲大火24歲越南移工跳樓喪生 逃生前大喊妻兒名

蔬食控不藏了！超強「下午茶299吃到飽」倒數中 「牽絲披薩、炸物熟食」不怕你吃 元旦起稍漲「新增冰淇淋」CP值仍高

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／VGest低碳披薩粉專
圖／VGest低碳披薩粉專

調價前快衝！蔬食控最愛「高CP值下午茶吃到飽」將於2025/1/1元旦起調漲29-49元，除了原有的披薩義大利麵、燉飯及甜點、水果、飲料外，另新增了冰淇淋品項，有忠實老主顧看到後仍感覺「還是很便宜」，值得繼續支持。

圖／摘自Google地圖（網友蔬記官.歐蘿拉分享）
圖／摘自Google地圖（網友蔬記官.歐蘿拉分享）

圖／VGest低碳披薩粉專
圖／VGest低碳披薩粉專

鄰近饒河街夜市的超人氣蔬食下午茶吃到飽「VGest 低碳披薩」松山店宣布，為維持餐點品質與因應成本上漲，將於2025/1/1起調整餐價，下午茶吃到飽由平日299元調至348元，假日則由399元調為428元（皆須另加1成服務費），但同步增加了冰淇淋品項。

圖／VGest低碳披薩粉專
圖／VGest低碳披薩粉專

圖／摘自Google地圖（網友Smile Hung分享）
圖／摘自Google地圖（網友Smile Hung分享）

此外，凡到松山店消費下午茶吃到飽，並於Google地圖給予五星好評或分享照片至FB，即贈「50元單點抵用券」，還可轉贈給親友，能在松山店及板橋店使用。

圖／VGest低碳披薩粉專
圖／VGest低碳披薩粉專

圖／VGest低碳披薩粉專
圖／VGest低碳披薩粉專

圖／VGest低碳披薩粉專
圖／VGest低碳披薩粉專

「VGest 低碳披薩」提供蔬食料理吃到飽，從美味披薩、義大利麵、炸物拼盤到各式熱食、沙拉、麵包、甜點飲料統統不怕你吃，是不少蔬食者的必回訪口袋名單，吃過的饕客分享「(好吃到)吃葷的都會愛上」、「整體吃下來 真的太滿足」、「不得不說食物種類豐富得驚人啊」等。

VGest 創意蔬食 松山店

地址：台北市松山區八德路四段658號（捷運松山站2號出口）

電話：(02)2766-6123

粉絲專頁：https://www.facebook.com/VGestpizza

編輯推薦

CP值 下午茶 吃到飽 披薩 炸物 甜點 義大利麵 蔬食

相關新聞

蔬食控不藏了！超強「下午茶299吃到飽」倒數中 「牽絲披薩、炸物熟食」不怕你吃 元旦起稍漲「新增冰淇淋」CP值仍高

調價前快衝！蔬食控最愛「高CP值下午茶吃到飽」將於明年調漲餐價，除了原有的披薩、義大利麵、燉飯及甜點、水果、飲料外，另新增了冰淇淋品項，...

身分證拿出來！ 10品牌以上「證件對對碰」聚餐優惠快收 咖啡、火鍋、燒肉吃到飽、嫩煎牛排統統請客

年末「證件對對碰」優惠快收！ 10品牌以上省錢秘訣一次看 咖啡、火鍋、燒肉吃到飽、嫩煎牛排統統請客

17歲少女遭性侵輕生！麥當勞二度道歉：會改進做得更好

最近掀起熱議的少女遭職場性侵案，起於台北一名17歲少女，於2022年在麥當勞打工期間，遭李性主管性侵長達一年，離職後又遭...

登過Netflix 紀錄片！大稻埕「滋養和菓子」草莓大福限量冬季甜蜜上市

台北大稻埕迪化街的知名甜點店「滋養和菓子」今年冬天推出熱銷商品——草莓大福，吸引眾多饕客搶購。這款甜點採用新鮮多汁的草莓，搭配細緻綿密的大福外皮，酸甜交織的口感讓人一口就感受到滿滿的幸福。不僅是日常小確幸的美味佳選，更是冬季伴手禮市場上的熱門明星商品，為生活增添一份溫暖與甜蜜。

「麵屋一燈」無預警宣布！台灣首店「南京店」12／28最後營業日　2025轉攻百貨據點

「麵屋一燈」台灣首店無預警宣布：南京店12／28最後營業日 相約2025轉攻百貨據點

老饕哭哭！登台剛滿6年 米其林推薦泰國料理「baan」將熄燈

喜歡吃泰國料理的民眾要把握機會了！由星級主廚Chef Ton與MMHG在台打造的泰式餐廳「baan」，在12月25日發布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。