蔬食控不藏了！超強「下午茶299吃到飽」倒數中 「牽絲披薩、炸物熟食」不怕你吃 元旦起稍漲「新增冰淇淋」CP值仍高
調價前快衝！蔬食控最愛「高CP值下午茶吃到飽」將於2025/1/1元旦起調漲29-49元，除了原有的披薩、義大利麵、燉飯及甜點、水果、飲料外，另新增了冰淇淋品項，有忠實老主顧看到後仍感覺「還是很便宜」，值得繼續支持。
鄰近饒河街夜市的超人氣蔬食下午茶吃到飽「VGest 低碳披薩」松山店宣布，為維持餐點品質與因應成本上漲，將於2025/1/1起調整餐價，下午茶吃到飽由平日299元調至348元，假日則由399元調為428元（皆須另加1成服務費），但同步增加了冰淇淋品項。
此外，凡到松山店消費下午茶吃到飽，並於Google地圖給予五星好評或分享照片至FB，即贈「50元單點抵用券」，還可轉贈給親友，能在松山店及板橋店使用。
「VGest 低碳披薩」提供蔬食料理吃到飽，從美味披薩、義大利麵、炸物拼盤到各式熱食、沙拉、麵包、甜點飲料統統不怕你吃，是不少蔬食者的必回訪口袋名單，吃過的饕客分享「(好吃到)吃葷的都會愛上」、「整體吃下來 真的太滿足」、「不得不說食物種類豐富得驚人啊」等。
VGest 創意蔬食 松山店
地址：台北市松山區八德路四段658號（捷運松山站2號出口）
電話：(02)2766-6123
粉絲專頁：https://www.facebook.com/VGestpizza
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