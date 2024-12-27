身分證拿出來！ 10品牌以上「證件對對碰」聚餐優惠快收 咖啡、火鍋、燒肉吃到飽、嫩煎牛排統統請客

年末迎新送舊，聚餐省錢秘訣千萬不能錯過！ udn旅遊美食編輯為大家盤點2024最後一波「證件對對碰」優惠，10大品牌以上對一對身分證證件好康一次看，不管是咖啡、火鍋、燒肉吃到飽、嫩煎牛排統統有機會請客，快把證件秀出來吧！

◎7-ELEVEN

7－ELEVEN的精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」推出「千杯咖啡請你喝」活動，優惠自即日起至明年1月7日，只要姓名中包含「不、可、思、議」任一字，並至超商門市出示身分證，即可免費獲得一杯中杯冠軍美式咖啡。

!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡館於12月11日至2025年1月7日推出多重驚喜優惠。圖／7-ELEVEN提供

◎馬辣集團

集結旗下10個品牌，自即日起至1月5日期間推出限時優惠，凡身份證、健保卡或護照等證件，對中「2、0、5」任2碼（可重複），且提前一日以上預約並告知參與活動，可享「九孔鮑魚吃到飽」、「北海道大帆立貝吃到飽」等不同優惠。

【馬辣頂級麻辣鍋】：含二成人以上，消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」 。(馬辣西門店贈「北海道帆立貝吃到飽」)

【新馬辣經典麻辣鍋】：消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」

【新馬辣Plus+經典麻辣鍋】：消費「午餐898/晚餐及假日998」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」

【涮樂和牛鍋物】：消費「午餐699/晚餐及假日749」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」

涮樂和牛針對符合條件者，可享「九孔鮑魚吃到飽」。

【問鼎‧皇上吉祥】：含三成人以上，每人均消含1,000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「特A級松阪豬」一份，市價388元。

【肉之間】：每人均消含600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」一份

【夯下去和牛燒肉放題】：消費含「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」

【熊一燒肉】：消費含「午餐698/晚餐及假日798」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」

熊一燒肉針對符合條件者，可升級「北海道大帆立貝吃到飽」。

【燒肉ChaCha】：每人均消含600元以上每桌送「特上牛胸腹肉」（市價200元）或「精選豚五花」（市價170）一份

【狗一下】：含二成人以上，每人均消含700元以上，每桌送【廣島炸牡蠣】一份

◎春三朝午

台中西屯區人氣早午餐「春三朝午」再次回歸證件對對碰活動，即日起至2025/1/12止，快快秀出你的身分證「身分證字號數字有3個2」(不需連號)，平日來店用餐就能享有點2份主餐，再加送「一盤單點嫩煎牛排」，點滿4份主餐送2盤單點嫩煎牛排，以此類推，「同行或同桌」上限為三份。

圖／春三朝午提供

◎圍圍爐爐麻辣火鍋

圍圍爐爐麻辣火鍋為慶祝新開店，推出林口店快閃優惠活動。自12/28至12/30，只要名字中有「林、口、圍、爐」任一字發音，全桌即可享85折優惠；加入官方LINE註冊會員再送200元折價券，消費滿百累積1點，下回用餐即可折抵金額。