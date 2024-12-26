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登過Netflix 紀錄片！大稻埕「滋養和菓子」草莓大福限量冬季甜蜜上市

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／滋養和菓子官網
圖／滋養和菓子官網

台北大稻埕迪化街的知名甜點店「滋養和菓子」今年冬天推出熱銷商品——草莓大福，吸引眾多饕客搶購。這款甜點採用新鮮多汁的草莓，搭配細緻綿密的大福外皮，酸甜交織的口感讓人一口就感受到滿滿的幸福。不僅是日常小確幸的美味佳選，更是冬季伴手禮市場上的熱門明星商品，為生活增添一份溫暖與甜蜜。

圖／滋養和菓子官網
圖／滋養和菓子官網

Netflix熱門美食紀錄片《環球饗宴：菲爾來吃飯》也注意到這款人氣甜點。節目主持人菲爾·羅森塔爾（Phil Rosenthal）今年的台北美食篇也造訪「滋養和菓子」，親自品嚐草莓大福，讓這家傳統與創新結合的甜點店再次成為國際話題。店家堅持使用優質原料，並結合細膩的手工製作工藝，打造出每一口都層次分明的和菓子，深受本地與國際美食愛好者的青睞。

圖／取自Netflix
圖／取自Netflix

無論是作為精美伴手禮，還是自我獎勵的幸福小點，「滋養和菓子」的草莓大福都能讓人回味無窮。八入禮盒600元，讓酸甜的草莓與柔軟的大福輕鬆走進讀者的生活，帶來難以抗拒的甜蜜滋味。快到「滋養和菓子」官網一探究竟，搶先品嚐這款冬季限定甜點吧。

圖／滋養和菓子官網
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伴手禮 大稻埕 甜點 禮盒 迪化街

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