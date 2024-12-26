「麵屋一燈」無預警宣布！台灣首店「南京店」12／28最後營業日 2025轉攻百貨據點
知名拉麵店「麵屋一燈」無預警宣布將熄燈！ 以濃厚魚介冠軍沾麵為招牌的東京拉麵「麵屋一燈」，自2016年進軍台灣後成立的第1家「南京店」，將於2024年12月28日為最後營業日，並透露未來將以各大百貨據點展店。
麵屋一燈業者於臉書貼文表示「感謝大家7年來的相伴，麵屋一燈堅持以頂級食材、創新的拉麵風味，加上滿滿用心的服務，很幸運能成為大家心目中的拉麵首選」、「為了帶給大家更優質的用餐體驗，2025年起將以百貨據點為核心」，同時「再次感謝過去七年的支持，12/26至12/28這三天邀請大家再度來到麵屋一燈南京店，只要來店內消費滿500元，就能獲得2025年100元感恩券，讓我們相約明年」。
同時，台灣麵屋一燈表示，今年10月才進駐新光三越信義新天地A11 B2的信義店，是台北市僅剩的第二家分店，將成為蛻變的第一步，預計明年全台展店10多家，將專注在各大百貨據點，以及進軍中南部。
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