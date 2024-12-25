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這2款吃不到了！起家雞x達美樂「熔岩起司系列」掀開箱潮　開賣僅一週「2夯品」停賣

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖（網友菁菁分享）、記者陳睿中攝影
圖／摘自Google地圖（網友菁菁分享）、記者陳睿中攝影

這兩款吃不到了！韓式炸雞起家雞」甫於12/18推出與達美樂聯名的新品「熔岩起司系列」，開賣後即吸引不少人分享開箱文。沒想到短短一週時間，起家雞宣布，達美樂熔岩起司「全雞翅」及「現炸薯條」兩品項即日起停止販售。

圖／摘自IG@cheogajip_taiwan
圖／摘自IG@cheogajip_taiwan

圖／起家雞提供
圖／起家雞提供

韓式炸雞名店「起家雞」攜手達美樂推出聯名款「熔岩起司系列」，有熔岩起司炸雞、全雞翅與熔岩起司薯條等新品。開賣後約一週，起家雞發布貼文，達美樂熔岩起司「全雞翅」及「現炸薯條」12/25起停止販售，令還沒吃到的網友表示「好突然」、「我還沒吃到 哭哭」。

雖然吃不到雞翅和薯條，但還能點到熔岩起司炸雞，吃得到特選達美樂巧達起司醬及奶香乳酪白醬，雙醬出擊濃郁度爆表，與招牌炸雞融合，真的有夠涮嘴。想吃記得早點預訂，以免售完又吃不到囉。

圖／摘自IG@cheogajip_taiwan
圖／摘自IG@cheogajip_taiwan

起家雞x達美樂 聯名新口味「熔岩起司」系列

販售日期：即日起至售完為止

販售通路：全台起家雞門市、起家雞線上訂餐平台、UberEats外送

售價：熔岩起司 全雞／半半／大去骨炸雞 619元；熔岩起司 半雞／小去骨炸雞 349元

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薯條 起家雞 達美樂 韓式炸雞

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