快訊

Uber Eats申請併購foodpanda遭公平會打回票 3點理由曝光

麻疹確診者足跡曝光 從彰化到台大體育館、北捷都去過

少女遭性侵離開麥當勞…4個月內3度遭詐 欠40萬高利貸家人助還債

台灣首位三星主廚是他！跨界當主持：台灣味讓世界看到

聯合報／ 記者陳穎／即時報導
台灣首位三星主廚何順凱跨界擔綱紀錄片「一碗江湖」主持人。圖／世界柔軟、態芮提供
台灣首位三星主廚何順凱跨界擔綱紀錄片「一碗江湖」主持人。圖／世界柔軟、態芮提供

美食節目近期掀起全球熱潮，台灣紀錄片「一碗江湖」也帶著濃濃的台灣味，向世界展現台灣美食的文化精髓，包含爌肉飯、牛肉麵、蚵仔煎、鳳梨酥、砂鍋魚頭、台式切料、小籠包和三杯雞等，每道菜都蘊含著深厚的文化意涵與歷。其中，台灣首位三星主廚何順凱擔綱主持，走訪彰化阿永爌肉飯與台中陳明統爌肉飯，深入挖掘家族三代人堅守一碗爌肉飯背後的故事與時代變遷。

談到參與主持契機，何順凱坦言：「『一碗江湖』策劃不僅只有介紹小吃這項食物類別，而是以小吃作為起點，記錄台灣從以前到現在的發展過程。透過紀錄片，讓更多人知道在台灣這塊土地上曾經發生的歷史、文化、背景，從不同角度和方式，為台灣留下一些線索。」

作為台灣及首位三星主廚，並擔任起美食紀錄片主持人，是否對於「美食」二字有任何定義？何順凱指出：「美食對我來說，除了能提供生存最基本的能量，它能滋潤心靈；撫慰腦袋；也能為我帶來最基礎的滿足感。」對於米其林三星的光環，他坦言：「對我來說，這是一種對職業的肯定和鼓舞，但不是我的全部使命。我希望藉由料理，讓更多人認識台灣的食物、文化和人。」他強調，比起追求星級的榮耀，他更在意如何經營一家能夠持續傳承與創新的餐廳。

何順凱也分享美食的意義不僅是滿足口腹之慾，更能撫慰心靈、連結人情。而拍攝期間，他看見職人對料理的執著與家族情感的延續，特別感動：「這一碗爌肉飯裝載的不只是味道，還有代代相傳的文化精神。」他指出：「料理的核心，不僅是為了滿足味蕾，更是為了滋養心靈、撫慰彼此，這才是我做菜的初心。」紀錄片「一碗江湖」已於LINE TV、Giloo全集上架。

台灣紀錄片「一碗江湖」也帶著濃濃的台灣味，向世界展現台灣美食的文化精髓。圖／世界柔軟提供
台灣紀錄片「一碗江湖」也帶著濃濃的台灣味，向世界展現台灣美食的文化精髓。圖／世界柔軟提供

延伸閱讀

世棒強打鞏冠首公開獻寶不藏了 戴愛玲羞喊：不能放過

元旦升旗科技風 總統府有夜市美食

古蹟姻緣一線牽 彰化單身男女聯誼、嚐美食一次滿足

彰化田中農業推廣活動開幕 花田更大綻放至明年春節前

相關新聞

燕窩、烏魚子、巧克力！7間「破千元」新年禮盒好豪華

年節的腳步越來越近，許多民眾也計畫透過新年禮盒來傳達心中的心意。本次特別精選7間「千元以上」的新年禮盒，包括特色甜點、巧...

乖乖鐵粉必入手！辣味版「蝦乖乖」新上市　跨界潮流服飾推「太空人乖乖TEE、聯名包裝」質感更升級

伴你我長大的經典零食「乖乖」繼與錢都涮涮鍋聯名推出期間限定「椰香牛奶鍋」及「椰香牛奶霜淇淋」後，趁勝追擊再推新口味零食「...

這2款吃不到了！起家雞x達美樂「熔岩起司系列」掀開箱潮　開賣僅一週「2夯品」停賣

這兩款吃不到了！韓式炸雞「起家雞」甫於12/18推出與達美樂聯名的新品「熔岩起司系列」，開賣後即吸引不少人分享開箱文。沒想到短短一週時間，起家雞宣布，達美樂熔岩起司「...

台北人終於等到！ 《夜市王》拿第一的「玉里橋頭臭豆腐 台北店」進駐大直 菜單價格、分店地點一次看

台北人終於等到！ 《夜市王》拿第一的「玉里橋頭臭豆腐 台北店」進駐大直 菜單價格、分店地點一次看

邊緣人福音！海底撈「九宮格單人套餐」最低500有找 一人爽吃「精選9款菜品」再享「白飯、水果、哈根達斯」吃到飽

邊緣人福音！人氣火鍋連鎖「海底撈」最新推出單人套餐「撈派九宮格」，500元有找就能吃到涮嘴肉品、時蔬與經典火鍋料，還能享用白飯、小菜和水果吃到飽，就連哈根達斯也任你吃，...

17款「鬼滅之刃」週邊帶回家！吉野家推「全集中套餐」

登台37週年的連鎖丼飯「吉野家」，12月30日起首度跨界人氣動漫「鬼滅之刃」，推出「全集中の美味」聯名活動，推出13位角...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。