台灣首位三星主廚是他！跨界當主持：台灣味讓世界看到

美食節目近期掀起全球熱潮，台灣紀錄片「一碗江湖」也帶著濃濃的台灣味，向世界展現台灣美食的文化精髓，包含爌肉飯、牛肉麵、蚵仔煎、鳳梨酥、砂鍋魚頭、台式切料、小籠包和三杯雞等，每道菜都蘊含著深厚的文化意涵與歷。其中，台灣首位三星主廚何順凱擔綱主持，走訪彰化阿永爌肉飯與台中陳明統爌肉飯，深入挖掘家族三代人堅守一碗爌肉飯背後的故事與時代變遷。

談到參與主持契機，何順凱坦言：「『一碗江湖』策劃不僅只有介紹小吃這項食物類別，而是以小吃作為起點，記錄台灣從以前到現在的發展過程。透過紀錄片，讓更多人知道在台灣這塊土地上曾經發生的歷史、文化、背景，從不同角度和方式，為台灣留下一些線索。」

作為台灣及首位三星主廚，並擔任起美食紀錄片主持人，是否對於「美食」二字有任何定義？何順凱指出：「美食對我來說，除了能提供生存最基本的能量，它能滋潤心靈；撫慰腦袋；也能為我帶來最基礎的滿足感。」對於米其林三星的光環，他坦言：「對我來說，這是一種對職業的肯定和鼓舞，但不是我的全部使命。我希望藉由料理，讓更多人認識台灣的食物、文化和人。」他強調，比起追求星級的榮耀，他更在意如何經營一家能夠持續傳承與創新的餐廳。