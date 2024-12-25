台北人終於等到！ 《夜市王》拿第一的「玉里橋頭臭豆腐 台北店」進駐大直 菜單價格、分店地點一次看

花蓮傳奇排隊名店終於來台北了！ 「玉里橋頭臭豆腐」年初時，曾到台北捷運中山站附近開設快閃店，引起一陣排隊熱潮。如今，終於確定正式進駐台北市中山區，地點就落在大直美麗華對面，只要搭乘捷運文湖線至「劍南路站」，從3號出口步行約三分鐘就能抵達！

玉里橋頭臭豆腐。圖／報系資料照

「玉里橋頭臭豆腐」選用非基因改造的黃豆製作成板豆腐，能製成外酥脆內多汁臭豆腐，關鍵因素是以3種不同油溫的油鍋，依序炸至金黃酥脆才起鍋，再搭配大量泡菜、蘿蔔絲、九層塔，並淋上特調醬汁，吃起來香酥入味、超級爽口。而台北店的定價是3片小份70元，5片大份110元，比花蓮貴上10元。

玉里橋頭臭豆腐礁溪店。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

「玉里橋頭臭豆腐」近來還在美食節目《夜市王》中，獲選為全台夜市第一名的臭豆腐。今年持續在宜蘭礁溪、桃園、基隆陸續成立新分店，這回強勢回歸台北，不再是快閃店，而是永久店面設立在大直美麗華附近的北安路837號，營業時間為上午11點至晚上7點。即日起至2025/1/27為試營運期間，每日限量供應，售完即打烊。快分享給愛吃臭豆腐的台北人，終於不用再跑其他縣市吃了！

玉里橋頭臭豆腐礁溪店。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

「玉里橋頭臭豆腐」全台分店

玉里橋頭臭豆腐玉里總店

地址：花蓮縣玉里鎮民權街15號

電話：03-888-2545

玉里橋頭臭豆腐花蓮店

地址：花蓮縣花蓮市和平路55號

電話：03-842-0109

玉里橋頭臭豆腐東大門夜市店

地址：花蓮縣花蓮市博愛街15號

電話：無

玉里橋頭臭豆腐大觀店

地址：桃園市大園區大觀路1116號

電話：03-385-2588

玉里橋頭臭豆腐龍潭湖店

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路三段56號

電話：03-988-2233

玉里橋頭臭豆腐基隆店

地址：基隆市仁愛區孝三路60號

電話：0918-566-663

玉里橋頭臭豆腐台北店

地址：台北市中山區北安路837號1樓

電話：0979-766-663