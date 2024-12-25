乖乖鐵粉必入手！辣味版「蝦乖乖」新上市 跨界潮流服飾推「太空人乖乖TEE、聯名包裝」質感更升級
伴你我長大的經典零食「乖乖」繼與錢都涮涮鍋聯名推出期間限定「椰香牛奶鍋」及「椰香牛奶霜淇淋」後，趁勝追擊再推新口味零食「辣味蝦乖乖」，吃得到鹹香蝦味與神祕辣粉，涮嘴程度更爆表。
乖乖鐵粉衝！經典中的經典零食「乖乖」除有長紅熱賣的奶油椰子與五香口味外，不時推出多款創新口味。帶有濃郁蝦味的「蝦乖乖」開賣後佳評如潮，現在更加碼推出「辣味版」在全聯福利中心販售，魔法辣粉滋味疊加在蝦乖乖鹹香的基礎上，天冷吃點刺激味蕾的零嘴正合適。
不僅如此，經典零食「乖乖」跨界聯名無極限，本次還跨足潮流服飾與「Life8」攜手推出乖乖聯名TEE，乖乖化身太空人妝點，一穿出門吸睛度滿點；另有「乖乖×Life8」聯名包搶先曝光，更多聯名詳情可鎖定Life8粉專。
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