肯德基「薄皮嫩雞」這裡點得到！鐵粉要吃爆 數位未來店攜「全新3項數位服務」華麗回歸
肯德基「薄皮嫩雞」這裡有！位於新店的肯德基北新數位未來店強勢回歸，除了更升級的便利用餐體驗外，粉絲許願的經典餐點「薄皮嫩雞」同步於該店販售，新店人手刀回味記憶裡的經典滋味。
新店人開動！肯德基數位未來店提供多樣便利服務，新店北新店更以新面貌華麗回歸，提供自助點餐機、智慧快取櫃、無接觸服務等數位體驗，不僅點餐快速，等收到通知再取餐也節省了排隊時間，更是社恐一大福音。
不僅如此，肯德基新店北新店還能點到傳香40年的經典神級品項「薄皮嫩雞」，選用11種獨門香料配方，以獨家壓力炸鍋烹炸鎖住肉汁，一口咬下就是記憶中的好味道。身為薄皮嫩雞鐵粉的你，快出發開吃思念已久的美味吧。
肯德基《新店北新》數位未來店
地址：新北市新店區北新路二段61號
營業時間：週一至日8:00-24:00
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