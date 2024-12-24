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邊緣人福音！海底撈「九宮格單人套餐」最低500有找 一人爽吃「精選9款菜品」再享「白飯、水果、哈根達斯」吃到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@rose__foodlife授權
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邊緣人也能吃！人氣火鍋連鎖「海底撈」最新推出單人套餐「撈派九宮格」，吃得到涮嘴肉品、時蔬與經典火鍋料，還能享用白飯、小菜和水果吃到飽，就連哈根達斯也任你吃，最低500元有找就能開嗑。

圖／IG@rose__foodlife授權
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圖／海底撈台灣粉專
圖／海底撈台灣粉專

終於等到了！「海底撈」聽到邊緣人的心聲，在全台門市推出單人商業套餐「撈派九宮格」，分為「牛/豬單人套餐」及「牛豬雙饗旗艦單人餐」，最低499元起，即可享用鮮嫩肉品、各式新鮮食材等美味九宮格，鍋底有清油麻辣鍋、番茄鍋、三鮮鍋、菌菇鍋等四選一，以及3款特色醬料，另享白飯吃到飽，水果、小菜和哈根達斯冰淇淋無限供應，一人獨享爽吃到飽。

圖／海底撈台灣粉專
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圖／IG@rose__foodlife授權
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值得注意的是，各門市供應時間與價格稍有不同，詳情可見下方資訊。而海底撈這款單人套餐一推出，就吸引不少人朝聖開吃，有網友分享表示「好誇張好划算」、「這個價格一定要吃」、「真是邊緣人的福利」，更有人大讚比起呼朋引伴吃，單人套餐CP值更高，且還能吃到9種菜品，不論是獨食還是三五好友小聚揪吃都很合適喔。

海底撈 「撈派九宮格」販售資訊

套餐價格：牛/豬單人套餐499元、牛豬雙饗旗艦單人餐599元（信義店售價520元/620元）

各門市供應時間

【信義微風南山店】週一至五14:00-16:00

【台北京站店】週一至四14:00-16:00（僅售499元套餐）

【台北慶城店】週一至四11:00-16:00（僅售499元套餐）

【台北西門店】週一至五14:00-17:00

【板橋大遠百店】週一至五14:00-16:00（僅售499元套餐）

【新莊宏匯店】週一至五14:00-16:00（僅售499元套餐）

【桃園統領店】週一至五14:00-16:00

【桃園台茂店】週一至五11:00-17:00、週日至四22:00-03:00（僅售499元套餐）

【新竹大遠百店】週一至五14:00-17:00

【台中中友店】週一至五11:00-17:00

【台中大遠百店】週一至五14:00-17:00、週日至四22:00-03:00

【台中廣三SOGO店】週一至五11:00-17:00

【台南FOCUS店】週一至五11:00-17:00

【台南南紡店】週一至五11:00-17:00、週日至四22:00-03:00

【高雄漢神巨蛋店】週一至五11:00-16:00

【高雄大遠百店】週一至五11:00-17:00

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