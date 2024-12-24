徐乃麟開箱「Toyz套餐」 火爆批評：炸豆腐咬下去沒有熱度

遊戲直播主、網紅Toyz（劉偉健）涉毒遭判刑4年2個月，於今年5月16日入獄服刑；而他的女友篠崎泫則在幫忙籌備火鍋店「鍋癮子」，昨（23）日2店家開始試營運，還找來了「美食公道伯」徐乃麟來開箱，誰知徐乃麟吃到炸豆腐時卻忍不住批評：「我咬下去沒有熱度，現在我批評它」，場面一度尷尬。

篠崎泫這次找來了徐乃麟開箱Toyz的新店，影片中也送上「Toyz套餐」讓乃哥品嘗。一開始乃哥還讚不絕口，吃到「竹炭炸豆腐」時，卻突然開轟：「我咬下去沒有熱度，你想想看一個人沒有熱度你會喜歡他嗎？包括這個肉條也是一樣，現在我批評它，下次我再來一定要熱騰騰的端上來」。

影片中，篠崎泫也向乃哥透露，這間店與Toyz籌備一年多，在Toyz入獄後也還是持續在試菜，「每個禮拜都會包給他，Toyz再用寫信寫出來，哪個部分覺得味道不夠，哪些要調整等，這樣來來回回，試一道菜至少要等2個星期才能得到回饋，所以店原定7、8月開，才會拖到12月、1月才開，堅持一定要他本人認可才通過」。

影片一出，網友們也紛紛佩服Toyz與篠崎泫籌備餐廳的精神，「居然能請到乃哥當公道伯」、「能有這種女友真的三生有幸，你真的要好好對待人家，大家都等著看」、「在深造還能發片， 流量之王只服Toyz」、「看完超級感動，乃哥也真的太挺了」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885