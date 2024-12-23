草莓霜淇淋只要10元！「日本家庭式連鎖餐廳」進駐北車 慶開幕消費抽百元餐券 「豐富飲料吧」免費無限續

北車美食+1！來自日本的家庭式連鎖餐廳「Joyfull」正式進駐台北車站，慶開幕祭出消費滿額抽餐券、霜淇淋10元等優惠好康，有經過北車不妨開吃打卡兼試手氣。

圖／Joyfull台灣珍有福粉專

成立於1976年的日本家庭式連鎖餐廳「Joyfull」販售炸豬排、咖哩、拉麵、鐵板料理等日式佳餚，還有白飯、味噌湯無限續與飲料喝到飽。除在北中南都設有分店外，更於12/18強勢插旗人來人往的台北車站，落腳東森廣場B1。為慶開幕，北車店特別推出消費滿300元即可參加抽獎乙次，獎品包含Joyfull百元餐券（1張或5張）、Joyfull霜淇淋和購物袋、扇子等周邊商品，獎品抽完為止。

圖／Joyfull台灣珍有福粉專

圖／Joyfull台灣珍有福粉專

不僅如此，即日起至2025/1/12，活動期間內霜淇淋有優惠價，每支只要15元（原價49元），有香草、草莓兩種口味可選，加碼Google評價5星再折5元，等於霜淇淋一支僅要10元，難得的超級銅板價可千萬別錯過。

圖／Joyfull台灣珍有福粉專

Joyfull台灣珍有福 台北車站店

地址：台北市中正區忠孝一路47號B1-K區KB134櫃位（東森廣場）

營業時間：11:00-22:00（最後點餐時間21:30）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/JoyfullTW