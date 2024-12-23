「神級手槍腿」重磅回歸！炸雞強店「德克士脆皮炸雞」派對分享餐現省164　超熱賣招牌「黃金Q蝦堡、咔滋炸雞」都吃得到

炸雞派對現省164元！以超強手槍腿聞名的速食連鎖店「德克士脆皮炸雞」新推聖誕分享餐，兩款美味漢堡、脆皮炸雞、人氣副食及飲料統統有，使用Line線上訂餐還能再多省11元，小資族炸雞派對開起來！

圖／德克士脆皮炸雞提供

炸雞強店「德克士脆皮炸雞」迎接年末節慶，即日起至2025/1/8，特別推出「聖誕派對分享餐」，內有超級酪乳雞腿堡、黃金Q蝦堡、2塊咔滋脆皮炸雞、墨西哥風味小米甜甜圈及2杯指定飲品，一套只要399元（原價563元），相當於下殺近7折的優惠，能夠一次吃到被消費者激推的黃金Q蝦堡、招牌脆皮炸雞，以及速食店少見的小米甜甜圈，讓人一口接一口。

即日起至2025/1/8，德克士脆皮炸雞特別推出「聖誕派對分享餐」，優惠價399元（原價563元）。圖／德克士脆皮炸雞提供

餐點示意圖。圖／德克士脆皮炸雞提供

省荷包這樣點！此外，德克士同步在Line線上訂餐推出「聖誕派對分享餐」，小米甜甜圈改為紫金QQ球，更省價388元。而12月必點部分則有「椒麻手槍腿」重磅回歸、芝士雙層嫩煎雞腿堡、超熱賣「菠蘿菠蘿牛肉堡」等，多款美味在全門市都買得到。速食控想換口味，衝就對了。