張惠妹演唱會「票根先別丟免費爽吃龍蝦」！豐FOOD限時「百匯」吃到飽優惠搶先開吃

年末天后「妹」力席捲台北！亞洲現象級天后歌手「張惠妹」於大巨蛋創下最多場五天的演唱會熱潮。為讓粉絲們在音樂盛宴後還能飽餐一頓，「豐FOOD」特別推出超值好康，即日起至12月31日，只要憑演唱會門票或姓名中有「惠妹」二字同音，就能免費享用一份精緻龍蝦料理，感受年末最頂級的味覺享受！

張惠妹21日榮登首位在台北大巨蛋舉辦個唱的華語女歌手。圖／聲動娛樂提供

圖／豐FOOD提供

這場年度美食加音樂雙重盛事絕對不能錯過。豐FOOD不僅為參加演唱會的粉絲提供特別優惠，更邀請所有「惠妹」同音的朋友一同前來。無論是晚餐前的暖胃時光，還是與三五好友的歡聚時刻，都能在豐FOOD享受到頂級海鮮與多元料理，為年末增添難忘回憶。

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現在馬上立即訂位，搶先感受龍蝦的鮮甜滋味！更多詳情，請至活動官網查詢。趕快快揪好友一起來，憑票根或與天后「同名同音」的幸運得主，一同解鎖這份限定美味吧。

圖／豐FOOD提供

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