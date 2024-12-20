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漢堡王「華堡日」確定走入歷史！還有歲末「加1元多一件」最低僅69元

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／漢堡王提供
圖／漢堡王提供

漢堡王的經典活動「華堡日」確定已走入歷史！官方日前宣布2024年12月18日是最後一次「華堡日」，消息一出，引發不少忠實粉絲與顧客特地前往門市，以一份華堡為這段美食優惠記憶畫下句點，不過漢堡王10月推出到年底的「歲末犒賞優惠券」加一元多一件一定要把握。

圖／漢堡王臉書粉專
圖／漢堡王臉書粉專

雖然「華堡日」正式告別，但漢堡王特別推出「歲末犒賞優惠券」，即日起至12月31日，讓消費者以超值價格享用多款美味餐點。活動包括薯條、雞塊、洋蔥圈等指定品項「加1元多一件」優惠，以及「1+1自由配」組合，最低69元起，像是經典牛肉堡配薯條或飲料等等，cp值超高，一定要開吃了！

圖／漢堡王臉書粉專
圖／漢堡王臉書粉專

值得注意的是，此次優惠適用於全台門市（機場店、兒童樂園店及科技廠店除外），優惠券商品數量有限，售完為止。漢堡王希望透過歲末優惠活動，陪伴消費者以實惠的美食迎接嶄新的2025年吧，歲末好好犒賞一下吧。

圖／漢堡王提供
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漢堡王 牛肉 薯條

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