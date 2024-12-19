招牌川蜀麻辣火鍋插旗林口！ 「圍圍爐爐吃到飽」新店姓名優惠 對中「林口圍爐」任一字全桌85折

火鍋控必追！ 在桃園中壢、台北信義創下人氣口碑的頂級麻辣火鍋吃到飽「圍圍爐爐」，最新消息即將插旗林口，開出第三家分店，預計於12/24至12/27試營運、12/28正式開幕，同時於12/31前，舉行姓名對對碰開幕優惠，只要名字對中「林口圍爐」任一個字的發音，即可享全桌打85折！

圖／圍圍爐爐提供

「圍圍爐爐」主打各種肉品、海鮮、生鮮、時蔬、頂級Häagen-Dazs冰淇淋無限吃到飽，鍋底部分有經典川蜀紅金麻辣湯、粵式胡椒豬肚燉雞湯、百蔬膠原雞豚湯和主廚季節鍋底等選擇，以基本放題午餐799元、海陸放題899元、和牛放題1199元，不同方案可享用不同主題食材，有機會吃到澳洲和牛、西班牙伊比利豬，甚至是日本A5和牛。

圖／圍圍爐爐提供

店內更規劃了現點現做區，除了吃得到松露薯條、韓式炸雞、椒麻鹹酥雞等炸物，還與在地老字號品牌鬍鬚張，合作供應「XO鬍鬚張滷霸飯」，另還有異國美食，如炙燒和牛松露蓋飯、炙燒星鰻紅魚子蓋飯等選擇。特別的是，獨家打造了調酒區，將由職人調飲現點現調出藝術品般的唯美調酒。

圖／圍圍爐爐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／取自圍圍爐爐麻辣火鍋網站

為了歡慶圍圍爐爐林口店開幕，推出姓名對中「ㄌㄧㄣˊ、ㄎㄡˇ、ㄨㄟˊ、ㄌㄨˊ(林口圍爐)」任一個字的發音，即可享全桌打85折優惠；加入官方LINE註冊會員再送200元折價券，消費滿百累積1點，下回用餐即可折抵金額。