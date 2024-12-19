快訊

晚間1次抬出5名男性死者 台中全聯倉儲大火釀9死7傷

招牌川蜀麻辣火鍋插旗林口！ 「圍圍爐爐吃到飽」新店姓名優惠 對中「林口圍爐」任一字全桌85折

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／圍圍爐爐提供
圖／圍圍爐爐提供

火鍋控必追！ 在桃園中壢、台北信義創下人氣口碑的頂級麻辣火鍋吃到飽「圍圍爐爐」，最新消息即將插旗林口，開出第三家分店，預計於12/24至12/27試營運、12/28正式開幕，同時於12/31前，舉行姓名對對碰開幕優惠，只要名字對中「林口圍爐」任一個字的發音，即可享全桌打85折！

圖／圍圍爐爐提供
圖／圍圍爐爐提供

「圍圍爐爐」主打各種肉品、海鮮、生鮮、時蔬、頂級Häagen-Dazs冰淇淋無限吃到飽，鍋底部分有經典川蜀紅金麻辣湯、粵式胡椒豬肚燉雞湯、百蔬膠原雞豚湯和主廚季節鍋底等選擇，以基本放題午餐799元、海陸放題899元、和牛放題1199元，不同方案可享用不同主題食材，有機會吃到澳洲和牛、西班牙伊比利豬，甚至是日本A5和牛。

圖／圍圍爐爐提供
圖／圍圍爐爐提供

店內更規劃了現點現做區，除了吃得到松露薯條、韓式炸雞、椒麻鹹酥雞等炸物，還與在地老字號品牌鬍鬚張，合作供應「XO鬍鬚張滷霸飯」，另還有異國美食，如炙燒和牛松露蓋飯、炙燒星鰻紅魚子蓋飯等選擇。特別的是，獨家打造了調酒區，將由職人調飲現點現調出藝術品般的唯美調酒。

圖／圍圍爐爐提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／圍圍爐爐提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／取自圍圍爐爐麻辣火鍋網站
圖／取自圍圍爐爐麻辣火鍋網站

為了歡慶圍圍爐爐林口店開幕，推出姓名對中「ㄌㄧㄣˊ、ㄎㄡˇ、ㄨㄟˊ、ㄌㄨˊ(林口圍爐)」任一個字的發音，即可享全桌打85折優惠；加入官方LINE註冊會員再送200元折價券，消費滿百累積1點，下回用餐即可折抵金額。

圖／圍圍爐爐提供
圖／圍圍爐爐提供

編輯推薦

吃到飽 火鍋

相關新聞

招牌川蜀麻辣火鍋插旗林口！ 「圍圍爐爐吃到飽」新店姓名優惠 對中「林口圍爐」任一字全桌85折

招牌川蜀麻辣火鍋插旗林口！ 「圍圍爐爐吃到飽」新店姓名優惠 對中「林口圍爐」任一字全桌85折

搶攻張惠妹演唱會！ 「大巨蛋票根」美食優惠必追　鍋物、手搖飲特調都有「買一送一」

搶攻張惠妹演唱會！ 大巨蛋票根美食優惠必追 「鍋物、手搖飲特調」都有買1送1

IG網紅店「工典甜點」爆惡意倒閉！廠商、消費者全受害

台中知名甜點店「工典甜點」，以精緻的餅乾、千層蛋糕等品項在網路上獲得超高人氣，IG坐擁超過17萬名粉絲。但是近期傳出品牌...

一口烏魚子、創意蛋捲！7款「特色春節禮盒」送心意

2024即將步入尾聲，許多民眾也開始為親友準備年節禮盒。包括辻利茶舗、微熱山丘等多個甜點品牌，近期紛紛推出新春禮盒，部份...

巧克力、奶昔還有義式冰淇淋！Venchi插旗台中大遠百

義大利百年巧克力品牌「Venchi」近期於台中開設台中大遠百店，為品牌在台第8間分店，也是全台第一間設有內用區的百貨專門...

馬辣升級了！全新「16支酒飲」＋百種食材吃喝到飽698

馬辣集團針對旗下的「馬辣」進行升級，於台北公館商圈推出全新品牌「馬辣心潮麻辣鍋」，除了延續原有的鍋物吃到飽之外，更加碼打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。