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搶攻張惠妹演唱會！ 「大巨蛋票根」美食優惠必追　鍋物、手搖飲特調都有「買一送一」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／舞古賀MINI鍋物、COZY TEA御私藏提供
圖／舞古賀MINI鍋物、COZY TEA御私藏提供

阿妹歌迷們必追！ 萬眾期待的阿妹大巨蛋演唱會即將於年底登場，除了位於大巨蛋B2的手搖飲品牌COZY TEA御私藏推出「阿密·特調」響應並祭出票根優惠，另外位於週邊商家誠品松菸B1的舞古賀MINI鍋物，也同樣祭出票根可享消費一鍋贈一鍋的好康優惠！

◎「舞古賀MINI鍋物」點聖誕鍋送昆布鍋

圖／舞古賀MINI鍋物提供
圖／舞古賀MINI鍋物提供

位於誠品松菸B1的舞古賀MINI鍋物，營造聖誕氣息推出「香麻綠環聖誕鍋」，每份售價288元，以綠色香菜圍成一圈，中間再以紅色辣椒搭配，內含豬五花或豬梅花或黑羽雞肉片（可加價換牛肉），以及鮮蝦、高山高麗菜、玉米筍、蛋餃、米血糕、魚丸等豐富食材。另還有「香菜皮蛋鍋」於1/1日起至1/10日期間限定販售。

圖／舞古賀MINI鍋物提供
圖／舞古賀MINI鍋物提供

為了年底張惠妹演唱會商機，款待歌迷更推出12/21至12/31期間，只要憑張惠妹大巨蛋演唱會門票，消費一份香麻綠環聖誕鍋，可免費獲贈一份價值198元日式昆布鍋，等於買一送一，每張票限購一組，每天限量20組，午、晚餐各10組。

◎「COZY TEA御私藏」推阿密·特調、肉乾珍珠奶茶買一送一

圖／COZY TEA御私藏提供
圖／COZY TEA御私藏提供

位於大巨蛋B2的手搖飲品牌COZY TEA御私藏，在阿妹大巨蛋演唱會期間推出獨家限定飲品「阿密·特調」，是以莓果青茶為基底，再加入滑Q香甜的荔枝凍，頂端還有一層綿密細緻的草莓奶蓋，整體口感豐富散發莓果香，只在阿妹演唱會舉辦的12月21、22、28、29、31這五天販售。

同時推出好康活動，歌迷只要憑演唱會門票購買「阿密·特調」可享買一送一，並獲贈一張阿妹應援貼紙，數量有限。

圖／COZY TEA御私藏提供
圖／COZY TEA御私藏提供

此外，迎接2025元旦，COZY TEA御私藏全台門市2024/12/31至2025/1/2期間，每天13:00-18:00「台灣肉乾珍珠奶茶」買一送一，每人每天限購3組，售完為止。

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