台北凱撒推「日本美食盛宴」Buffet吃到飽！燒鳥、大阪燒與秋刀魚統統有，加入會員第2人再享38折

迎接年末聚餐熱潮，台北凱撒大飯店「Checkers自助餐廳」全新推出「日本美食盛宴」，以多樣化的日式經典料理讓饕客驚艷味蕾。活動匯集超過20道日式佳餚，從精緻冷盤到熱騰騰的特色料理，皆以當季新鮮食材入菜，搭配傳統日式烹調手法，為食客打造無與倫比的美味體驗。而且現在每人含服務費僅需781元起，CP值超高快衝。

圖／台北凱撒大飯店提供

此次盛宴的料理亮點層出不窮，不可錯過的還有炭火烤製的「燒鳥」，雞皮焦香酥脆、肉汁豐盈多層次，搭配無限暢飲的生啤酒或柏克金啤酒，讓年末聚餐氛圍更加輕鬆歡樂。此外，主廚特別推薦「紫蘇櫻花蝦壽司」，以東港直送的鮮蝦搭配紫蘇葉的清香，每一口都是台日風味的極致融合。

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不僅如此，還有「大阪燒」香氣撲鼻，豐厚麵糊內夾入滿滿蔬菜和培根，淋上特製醬汁與柴魚片，口感柔軟中帶有鹹香，讓人一口接一口停不下來；「日式炒麵」則以獨家醬汁拌炒麵條，煙燻味道與醬香完美結合，讓整道料理更加濃郁厚實，令人忍不住回頭再添一盤。

圖／台北凱撒大飯店提供

除了經典料理，Checkers還以創意手法呈現精緻日式蒸物，將時令蔬菜、肥美海鮮與嫩滑肉類融合蒸氣杉木香，鮮味層層堆疊。可搭配香甜微酸的「桔汁醬油」或帶有溫暖辛香的「薑汁醬油」，細膩的風味令人回味無窮。另有「鹽烤秋刀魚」以阿拉斯加海鹽調味，肉質細嫩且甘甜，每一口都充滿鮮美大海的氣息。

圖／台北凱撒大飯店提供

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即日起至12月31日，加入「凱撒美食VIP」會員，即可享價值千元的專屬禮包，並獲得自助午晚餐「二人同行，第二人38折」的限時優惠，平均每人只需781元起即可暢享日式經典美味！更多資訊請參考台北凱撒大飯店官網。