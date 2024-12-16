「夜市王」梅花糕應戰挨轟不是台灣甜點 店家回應態度惹怒網友

美食競賽節目「夜市王」開播獲得不少好評，官方YouTube頻道每集播放量也都突破百萬，前3集邀請全台9大夜市來PK，上一集已淘汰2大夜市，最新一集的比賽是以「甜點」為主題，不過網友對於新北市的樂華夜市推出的「梅花糕」質疑不是台灣美食，店家也在社群發文回應。

在最新一集的節目中，7大夜市以「甜點」為主題，推派出各種美食甜點應戰，其中樂華夜市推出的「梅花糕」除了被網友認為不是台灣原創的甜點，是來自中國的甜點，更對於老闆說話的態度，還有帶有一些中國用語而感到不滿。

節目播出後，網友紛紛批評「梅花糕老闆態度和用詞也很不行 」、「梅花糕不是台灣食物，而且梅花糕老闆態度很差，眼睛長在鼻子上面，講話又滿滿支語跟瞧不起人」、「看到大家對樂華梅花糕的評語我就放心惹」，店家也在Threads回應「被推選出去參加比賽，對老闆跟小幫手來說，真的都是一次很寶貴的經驗。夜市裡各式各樣的美食，造就了每一個夜市的多元化，我們梅花糕雖然不是台灣本土道地的甜點，但我們還是很用心製作跟經營。雖然觀後感評價兩極但還是真心感謝給予支持鼓勵的朋友們。」

而有網友就在下方留言酸「想請教老闆，在學梅花糕的時候，對面師傅教的時候是有限制條件嗎？例如要連講話也變成中國人才會做的好吃之類？」店家就回覆「老闆是台灣人。剛好夥伴去中國回來一起開梅花糕，第一家在士林。講話也只是老闆私下的聊天講話方式，並沒想到會有這麼大的討論。至於為什麼要派我們去，可以詢問樂華管委會。」

其實這次幾家夜市推出的甜點代表，有部分都不是台灣原創美食，像是吉拿棒、日式蘋果糖葫蘆等，而評審之一的娘娘也在節目上說過，雖然台灣夜市很多元化，但還是希望能夠吃到更多的台灣甜點，因此有網友就感嘆「樂華梅花糕好像逼出不少人的焦慮，但它就是出現在台灣的夜市裡啦，聽說還很資淺，幾年後也不知道在不在。但是大家推的台灣傳統夜市點心，你確定都還在嗎？擔心文化入侵的同時，是不是也要大力支持一下記憶裡的店家」。