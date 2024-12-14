預約取消+放鳥過半數！ 「門前隱味牛肉麵」宣布：不再提供線上訂位服務
一直有「全台灣最難預約」稱號的門前隱味，最早期想吃這一碗牛肉麵要等上近兩年！ 自今年陸續展開分店，以及提供公開線上預約服務後，變成一家不再是熟客帶路的專門店，更加容易吃到了。
沒有料到，「門前隱味牛肉麵」臉書今(12/14)最新公告「不再提供線上訂位服務」，未來門前隱味系列門市將只提供現場候位，老闆也發出長文無奈地解釋。
「門前隱味牛肉麵」於臉書長文寫道「立意良善的一個預約制，保障了讓你一定可以來好好地來吃碗麵，但很可惜我無法再提供這個服務了，真的很抱歉」，店家點出預約實況「台中的門前隱味舊城店於12/12當日預約人數133保留訂位，但當日臨時取消58人、放鳥10人，總計68個人超過訂位一半...對於一間店預約客滿，最後超過1半以上臨時不來，對於一個餐廰經營是不健康的是會經營不善的」。
因此，門前隱味牛肉麵提供最新的用餐方式是「僅提供現場候位」，但針對國外旅客遠道慕名而來，還是另提供了「可線上預訂訂位網址」以及「遠期預約請私訊門前隱味臉書/ig」這兩種管道。
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