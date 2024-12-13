快訊

陳文茜曝罹「黑色素癌」擴散多器官！ 醫曝「判斷指標」：要及早就診

保密到家…我向美採購M1A2戰車首批38輛抵高雄港 下船禁空拍

招生不佳！百年名校「強恕高中」將走入歷史 未來改制方向曝光

又一名店熄燈！ 高雄鹽埕老宅義大利麵「KYOMO PASTA」掰掰了 網友哀號：心目中第一名

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／取自KYOMO PASTA 義大利麵専売臉書
圖／取自KYOMO PASTA 義大利麵専売臉書

高雄老饕們哭了！ 繼在地飄香20年的「香味海產粥」無預警歇業，位於高雄鹽埕區的老宅義大利麵專賣店「KYOMO PASTA」也於本月5日結束營業了。老饕們接獲消息紛紛不捨並哀號表示「震驚」、「心中的第一名的義大利麵」。

KYOMO PASTA 義大利麵専売於昨(12/12)在臉書公告提到，自2018年開業至2024年12月5日，「細數過往總總歡笑淚水，每天下午備料，登記迎接客人到來，好多回憶，但此刻，必須忍痛宣布KYOMO PASTA結束營業」，並說「感謝常客、感謝嚐鮮的過路人讓我們每天都好忙，選擇在發光發亮的時候結束我想昰最好最完美了。」

圖／取自KYOMO PASTA 義大利麵専売臉書
圖／取自KYOMO PASTA 義大利麵専売臉書

KYOMO PASTA由老宅改建，外觀保留彩色老式窗框，也有彩色老屋的美稱，由日籍主廚駐店，供應青醬、蒜香、番茄、白酒等經典口味，餐廳自2018年開幕，挺過疫情，已成為近年高雄人氣店家。

結束營業消息傳出，讓許多老顧客直說「晴天霹靂」、你們是我在高雄排名第一好吃的義大利麵」、「以後吃不到好吃的青醬燉飯、義大利麵了」、「好可惜，又少了一家好美味的店」、「天啊…我還沒吃到最後一次」。

圖／取自KYOMO PASTA 義大利麵専売臉書
圖／取自KYOMO PASTA 義大利麵専売臉書

編輯推薦

熄燈 義大利麵

相關新聞

又一名店熄燈！ 高雄鹽埕老宅義大利麵「KYOMO PASTA」掰掰了 網友哀號：心目中第一名

又一名店熄燈！ 高雄鹽埕老宅義大利麵「KYOMO PASTA」結束營業 網友哀號：心目中第一名

欣葉「NAGOMI」再創和食饗宴新篇章「信義二店2025年首季登場」！年菜同步預購中

自2022年開幕以來，欣葉「NAGOMI」以精緻和食吃到飽的全新定位，吸引大批美食愛好者，成為一位難求的熱門餐廳。欣葉宣布，「NAGOMI」將於2025年首季在台北信義區開設第二家分店，延續品牌對日本和食文化的承諾，為饕客帶來全新升級的用餐體驗。同時，原欣葉日本料理全台首店因百貨樓層改裝已於11月停業，但品牌承諾未來將在信義區重現經典。

「雞翅山」限時回歸！ 「一口脫骨吃雞翅」挑戰成功 最高180隻雞翅大富翁就是你

又能見到雞翅山了！ 挑戰「一口脫骨吃雞翅」 最高180隻雞翅大富翁就是你

冬季鍋物推薦！3家台北創意火鍋：西洋菜皮蛋港式火鍋、活體波士頓龍蝦鍋、白色麻辣鍋

火鍋可是寒冬中不可或缺的美食首選。無論是經典的麻辣鍋、養生的豬肚湯，還是加入創意風味的特色鍋底，都讓人回味無窮。這次要介紹的3間特色火鍋店，各具風格與獨特賣點，滿足不同口味的饕客需求。無論你喜愛的是濃郁的港式皮蛋鍋、帶有白胡椒風味的豬肚煲湯，還是想挑戰視覺與味覺的超巨大肉盤。不僅食材新鮮、湯底講究，還提供了細膩的服務和舒適的用餐環境，快跟著RG特派員解鎖3家必訪的台北火鍋店，體驗冬日裡最溫暖的美食饗宴。

麻辣鍋「不好吃」餐點免費！和牛+70種食材「吃到飽888元」限時限店回歸

馬辣集團旗下的麻辣鍋品牌「問鼎．皇上吉祥」，今年迎來10週年里程碑。為慶祝10歲生日，問鼎將於12月16日起，推出「4大...

姓名有「ㄓㄨ」點點心送豆腐煲 第3家本村進駐微風南山「買套餐送炸雞」

新店開幕享優惠！港點品牌「點點心」將於12月13日開設中和環球店，除了新菜登場，開幕期間姓名有「ㄓㄨ」同音字，可加贈「麻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。