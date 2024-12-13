又一名店熄燈！ 高雄鹽埕老宅義大利麵「KYOMO PASTA」掰掰了 網友哀號：心目中第一名

高雄老饕們哭了！ 繼在地飄香20年的「香味海產粥」無預警歇業，位於高雄鹽埕區的老宅義大利麵專賣店「KYOMO PASTA」也於本月5日結束營業了。老饕們接獲消息紛紛不捨並哀號表示「震驚」、「心中的第一名的義大利麵」。

KYOMO PASTA 義大利麵専売於昨(12/12)在臉書公告提到，自2018年開業至2024年12月5日，「細數過往總總歡笑淚水，每天下午備料，登記迎接客人到來，好多回憶，但此刻，必須忍痛宣布KYOMO PASTA結束營業」，並說「感謝常客、感謝嚐鮮的過路人讓我們每天都好忙，選擇在發光發亮的時候結束我想昰最好最完美了。」

圖／取自KYOMO PASTA 義大利麵専売臉書

KYOMO PASTA由老宅改建，外觀保留彩色老式窗框，也有彩色老屋的美稱，由日籍主廚駐店，供應青醬、蒜香、番茄、白酒等經典口味，餐廳自2018年開幕，挺過疫情，已成為近年高雄人氣店家。

結束營業消息傳出，讓許多老顧客直說「晴天霹靂」、你們是我在高雄排名第一好吃的義大利麵」、「以後吃不到好吃的青醬燉飯、義大利麵了」、「好可惜，又少了一家好美味的店」、「天啊…我還沒吃到最後一次」。