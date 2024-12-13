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欣葉「NAGOMI」再創和食饗宴新篇章「信義二店2025年首季登場」！年菜同步預購中
自2022年開幕以來，欣葉「NAGOMI」以精緻和食吃到飽的全新定位，吸引大批美食愛好者，成為一位難求的熱門餐廳。欣葉宣布，「NAGOMI」將於2025年首季在台北信義區開設第二家分店，延續品牌對日本和食文化的承諾，為饕客帶來全新升級的用餐體驗。同時，原欣葉日本料理全台首店因百貨樓層改裝已於11月停業，但品牌承諾未來將在信義區重現經典。
以「演繹日本和食文化」為理念，NAGOMI以日式「款待」精神為核心，注重每一用餐細節。從入座迎賓湯到全程貼心服務，並特別引入女將文化，呈現傳統日式待客之道。餐點則涵蓋先付、造身、壽司等12大主題、近百道精緻料理，每一份皆由料理人以日式料亭的匠心製作，從鮮魚到農場旬味，全程以最高標準把關，讓每位客人品嚐到細膩的日本和食風味。
NAGOMI的特色料理多樣，包括生魚片的現點現切服務，搭配昆布、紫蘇花等精緻搭配；壽司則提供現點現做的握壽司與壽司捲。烤物如西京燒、柚庵燒、朴葉燒等，炸物則有串炸、真丈揚、春捲揚等，展現和食多樣的料理技法與創新。NAGOMI的每一處細節都體現出對品質的執著與熱愛。
此外，NAGOMI推出的2025年菜及年禮預購服務也深受期待，主打北海道干貝明蝦寄鍋與傳統手工年糕禮盒，以頂級食材打造濃厚節慶氛圍。即日起接受預購，數量有限，歡迎前往門店或來電訂購，為讀者新年聚餐增添和風饗宴的極致享受。
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