欣葉「NAGOMI」再創和食饗宴新篇章「信義二店2025年首季登場」！年菜同步預購中

火鍋可是寒冬中不可或缺的美食首選。無論是經典的麻辣鍋、養生的豬肚湯，還是加入創意風味的特色鍋底，都讓人回味無窮。這次要介紹的3間特色火鍋店，各具風格與獨特賣點，滿足不同口味的饕客需求。無論你喜愛的是濃郁的港式皮蛋鍋、帶有白胡椒風味的豬肚煲湯，還是想挑戰視覺與味覺的超巨大肉盤。不僅食材新鮮、湯底講究，還提供了細膩的服務和舒適的用餐環境，快跟著RG特派員解鎖3家必訪的台北火鍋店，體驗冬日裡最溫暖的美食饗宴。

2024-12-13 12:30