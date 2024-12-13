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「雞翅山」限時回歸！ 「一口脫骨吃雞翅」挑戰成功 最高180隻雞翅大富翁就是你

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／取自薄多義義式手工披薩臉書
圖／取自薄多義義式手工披薩臉書

炸雞控好嗨，又能見到雞翅山了！ 曾以「幾歲送幾隻雞翅」活動而著名的薄多義義式手工披薩餐廳，最新推出挑戰「一口脫骨吃雞翅」活動，即日起至12/15止，限時三天，有機會抱回最高180隻雞翅，看看誰才是真正的雞翅大富翁！

圖／取自薄多義義式手工披薩臉書
圖／取自薄多義義式手工披薩臉書

「薄多義bite2eat」全新企劃尋找雞翅大富翁！即起至12/15日止，只要提前預約位向薄多義餐廳挑戰「一口脫骨吃雞翅」，拍下啃雞翅精采影片，上傳至個人社群，挑戰成功就能轉動數字輪盤，而「輪盤數字×當天同行人數」就等於你贏得的雞翅總數！

薄多義邀大家一起參加這場吃貨狂歡派對，完成「一口脫骨吃雞翅」挑戰，就能成功抱回雞翅山，最高有機會獲得180隻雞翅大獎，例如：20人×輪盤轉到9=180隻雞翅，並且不怕雞翅吃不完，透過會員系統還可以把戰利品分送給好友。

圖／取自薄多義義式手工披薩臉書
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