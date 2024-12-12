高雄人哭哭！ 20多年老字號「香味海產粥」無預警歇業 老闆「拆招牌」光榮退休

高雄在地美食又少一家！ 位於高雄市七賢一路上的「香味海產粥」，是高雄知名海產粥，近期網路傳出「香味海產粥」無預警歇業消息，引老饕們感到相當不捨！

圖／取自香味海產粥臉書

用料超澎派的高雄老字號美食「香味海產粥」，開業已超過20年，每日下午4點就開始營業後，前來用人潮總是絡繹不絕，也由於店家附近不好停車，甚至有饕客冒著甘願違停被開紅單的風險也要吃。

圖／取自香味海產粥臉書

業者近期驚傳無預警停業，僅在店家臉書上簡單幾字寫到「我們永久停業囉」，Google店家資訊則顯示「永久歇業」。據中時新聞網報導指出，李姓老闆已在私人臉書PO出香味海產粥「拆招牌」影片，還寫下「50達標、打完收工」透露出要退休了。