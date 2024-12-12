館長大嗑新品披薩、網喊「拒吃」！ 達美樂小編嚇壞急澄清：沒有合作

網紅「館長」陳之漢近日上傳一支品嚐達美樂新口味「起司火山披薩」的開箱影片，沒想到意外地引起網友不滿，湧入達美樂臉書粉專洗版，起因於館長日前直播時，坦承年輕曾從事地下簽賭(球版)。為此達美樂小編急忙出面澄清切割：與館長沒有合作！

達美樂「起司火山披薩」獨特的3D火山造型。圖／達美樂提供

達美樂近期推出新口味「起司火山披薩」造型特殊，引起許多網友購買嚐鮮，包括網紅館長自行穿著古裝開箱達美樂PIZZA品嚐，吃完還豎起大拇指比讚。為此網友紛紛表達不滿，一名網友在threads發文寫「幫宣傳，達美樂原來是組頭關係企業喔」。

圖／翻攝threads@dominospizza.tw

對此，達美樂小編緊急出面回應，「是館長自行開箱產品的，我們目前沒有和館長合作，謝謝您的關心，不好意思。」仍有網友不滿地說，「請館長花了多少代言費啊？」小編則再次強調和館長沒有合作。