終於等到了！中南部人認證「高CP值麻辣火鍋吃到飽」草莓季登場　最強「高檔西餐+近20款草莓甜點」無限吃免700元

草莓季登陸中南部！地區限定的超人氣「麻辣火鍋吃到飽」喜迎草莓季，特別以「歐莓風」為主題推出新菜色，打造最強「高檔西餐吃到飽ｘ草莓甜點吃到爽」，最低628元起的超值價格，甚至還有不少台北人特地南下開箱，不愧是深受中南部人愛戴的必訪吃到飽。

圖／饗麻饗辣提供

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草莓季來了！中南部限定麻辣火鍋吃到飽「饗麻饗辣」於台中、台南及高雄設有據點，最新主題「歐莓風」強勢登場，這回主打「高檔西餐吃到飽ｘ草莓甜點吃到爽」，有蒜香奶油老饕豬、蜜汁香煎大魷魚等鐵板料理，手作披薩、日式壽司、特製前菜到法式松露野菇燉飯、德國豬腳、番茄卡菲燉牛肉等主廚熟食統統無限吃。還有限定湯底「胡椒老火雞湯」暖心又暖胃，絕對是冬季必吃。

圖／饗麻饗辣提供

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期間限定草莓系餐點更有草莓黑森林披薩、草莓優格沙拉、大苑子草莓冰沙，以及超厲害的滿滿草莓甜點，像是草莓Q堤、雪莓娘、草莓派、草莓可頌、草莓布朗尼、草莓巴斯克、草莓泡芙、草莓生乳酪等近20款。更和知名職人冰店「冰塔」聯名推出「草莓盛宴雪花冰」，限時限量供應。

圖／饗麻饗辣提供

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不僅有以上豐富主題菜色，假日晚餐更加碼「胭脂蝦軍艦、麋鹿馬卡龍、抹茶草莓可麗露」等限定美味。有網友表示「真的是CP值超高的火鍋店」、「太猛了吧」、「吃到飽首選啊」，還有台北人敲碗「北部人也要」。

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圖／摘自Google地圖（網友Yu-Chien Chiu分享）

饗麻饗辣 麻辣火鍋吃到飽

收費方式：平日午餐628元起；平日晚餐728元起；假日全天758元起，以上皆須另加一成服務費

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