日本LAWSON要來台灣設點？在台註冊已逾10年 四大超商不評論

網路傳出日系超商業者LAWSON（羅森）可能來台設點，甚至併購台灣本土超商。對此，不僅四大超商表示不評論這項傳聞外，也有專家指出，LAWSON在台註冊超商已超過10年，這項傳聞可能只是誤會一場。

前議員王浩宇日前在網上分享LAWSON可能來台設點的訊息，他也指出可能透過併購當地超商展開布局，並以萊爾富或是OK便利商店最為可能。這項消息在網路上引起熱議，也引起媒體跟風發文。

針對這一消息，四大超商均不願多做回應，僅表示對於「假設性問題」無法評論，其中OK便利商店更否認併購計劃，強調品牌正按照自身規劃運作。

根據資料顯示，LAWSON於今年8月30日在台灣智慧財產局商標檢索系統中，申請了「LAWSON STATION」和「LAWSON」兩大商標，涵蓋其常見販售商品類別。

不過，也有市場聲音指出，LAWSON商標在台灣早在10年前便已註冊，本次申請可能僅屬於例行性展延或保護性註冊，與是否來台發展並無直接關聯。因此建議大家冷靜看待，認為此舉更可能是為了防範「商標蟑螂」使用相似標誌，而非明確的市場拓展計劃。