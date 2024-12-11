麥味登「鬆餅堡」補貨了！正式回歸再開賣　加碼「APP限定優惠套餐」85元起開吃

補貨到！麥味登爆紅「鬆餅堡」強勢回歸，於麥味登APP正式開放預約訂餐，加碼再推「APP限定優惠套餐」最低85元起開吃。上回沒吃到，這次可別再錯過囉！

麥味登門市照。圖／本報系資料照片

跟麥當勞厚鬆餅堡不一樣！連鎖早餐「麥味登」推出「薄鬆餅堡」引發熱議，更在上市短短一天即傳出部分門市缺貨的驚人紀錄。經過大家千呼萬喚，麥味登宣布「鬆餅堡」正式回歸APP，即日起即可在麥味登APP點到，預約訂餐輕鬆吃。業者還透露，會朝著將鬆餅堡列為常態商品的目標努力。

圖／麥味登提供

此外，麥味登更加碼推出APP限定「鬆餅堡優惠套餐」，薯餅起司蛋鬆餅堡+錫蘭紅茶(M)85元、超厚雞肉起司蛋鬆餅堡+錫蘭紅茶(M)95元，以及超厚牛肉起司蛋鬆餅堡+錫蘭紅茶(M)100元等3款超值套餐，另可補差價更換飲品。值得一提的是，由於各門市的鬆餅堡庫存量不同，依實際供應情況為準喔。