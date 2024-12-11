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扛不住了！ 不只饗食天堂漲價 「千葉火鍋」12／16起套餐貴15到50元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／千葉火鍋提供
圖／千葉火鍋提供

又一家吃到飽扛不住了！ 繼麥當勞、必勝客調漲，饗食天堂宣布2025/1/1元旦起漲價後，餐飲業者「千葉火鍋」火鍋吃到飽，也宣告將於12/16起調漲餐價15元至50元，漲幅落在3%到9%之間。

圖／千葉火鍋提供
圖／千葉火鍋提供

主打平價吃到飽的千葉火鍋，定價範圍自459元至799元之間，可享用超過150種的火鍋食材、熟食區與甜品飲料區等，旗下還推出「新千葉」與「享千葉」2個新品牌，「享千葉」新增了各式異國美食、哈根達斯及手工糕點等品項，定價介於539元至599元，「新千葉」菜單分A、B、C及特餐，定價從499元至999元不等，根據不同價格可選用更多高級食材，例如日本A5和牛等。

圖／千葉火鍋提供
圖／千葉火鍋提供

千葉火鍋3品牌最新宣布，因原物料、人事成本等費用持續上升，自12/16起，千葉火鍋竹北店除外，全台門市將調漲餐期餐價約為15到50元之間

調漲後，「千葉火鍋」價格落在469至799元，「享千葉火鍋」落在569至629元，而「新千葉」原價A套餐為499元，僅限「斗六跟屏東店漲40元」、「西門與介壽店漲50元」。

12/1起，全台千葉火鍋都可以吃得到巨大雞佛。圖／千葉火鍋提供
12/1起，全台千葉火鍋都可以吃得到巨大雞佛。圖／千葉火鍋提供

饗食天堂上一次漲價是2022年，自2025年元旦起，調整餐期價格，平日午餐由868元漲到898元、下午茶由698元漲到728元、晚餐由968元漲到998元；假日午餐由968元漲至998元、下午茶868元漲至898元、晚餐1,068元漲至1,098元，平均漲幅約3~4%。

饗賓集團旗下人氣吃到飽「饗食天堂」。圖／摘自饗食天堂粉專
饗賓集團旗下人氣吃到飽「饗食天堂」。圖／摘自饗食天堂粉專

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千葉火鍋 漲價 饗食天堂

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