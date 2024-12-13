冬季鍋物推薦！3家台北創意火鍋：西洋菜皮蛋港式火鍋、活體波士頓龍蝦鍋、白色麻辣鍋
火鍋可是寒冬中不可或缺的美食首選。無論是經典的麻辣鍋、養生的豬肚湯，還是加入創意風味的特色鍋底，都讓人回味無窮。這次要介紹的3間特色火鍋店，各具風格與獨特賣點，滿足不同口味的饕客需求。無論你喜愛的是濃郁的港式皮蛋鍋、帶有白胡椒風味的豬肚煲湯，還是想挑戰視覺與味覺的超巨大肉盤。不僅食材新鮮、湯底講究，還提供了細膩的服務和舒適的用餐環境，快跟著RG特派員解鎖3家必訪的台北火鍋店，體驗冬日裡最溫暖的美食饗宴。
台北美食｜創意火鍋推薦 TOP3
波記私宅打邊爐｜隱藏版寵物友善火鍋店
隱身於台北大安區巷弄內的波記私宅打邊爐，以港式復古裝潢和隱密酒吧入口吸引無數饕客。寵物友善的用餐環境（寵物需不落地）更適合愛寵人士。波記湯底種類豐富，西洋菜皮蛋鍋湯頭隨時間漸入佳境，麻辣鍋則以嫩豆腐和鴨血讓人驚艷。
推薦必點
西洋菜皮蛋鍋：湯頭濃郁甘甜，健康又美味。
波記椒麻麵：辣味十足，後勁強勁的特色麵食。
避風塘炒蝦：濃郁蒜香與鮮嫩蝦肉完美結合。
店家資訊
地址：台北市大安區敦化南路一段187巷46號2樓
營業時間：17:30–22:00（週一休）
電話：02-8773-5279
深紅汕頭鍋物｜高級用餐環境與頂級食材
深紅汕頭鍋物位於大安區B2樓，以現代感裝潢和優質食材打造奢華用餐體驗。麻辣湯底濃郁，愛辣者必試。生食等級的干貝與新鮮蛤蜊可輕燙保留鮮甜。點餐時可享有龍蝦展示拍照服務，增添趣味性。
推薦必點
活體波士頓龍蝦：可選清蒸或燙熟，鮮美至極。
雞湯湯頭：濃郁香醇，煮海鮮與肉類風味更佳。
蛤蜊：個頭飽滿，新鮮無沙。
店家資訊
地址：台北市大安區敦化南路一段246號B2樓
營業時間：週一～四11:00–15:00、17:00–21:30 / 五六11:00–15:00、17:00–22:00
品湯白色麻辣鍋｜濃郁豬肚湯搭配頂級肉品
位於通化街的品湯白色麻辣鍋，以老火豬肚煲湯湯底為特色，濃郁的白胡椒風味讓湯底更具層次感。肉品如伊比利黑豬五花、安格斯黑牛等，厚薄適中，口感鮮嫩，搭配多樣海鮮及蔬菜，是愛好精緻火鍋的絕佳選擇。
推薦必點
老火豬肚煲湯：濃郁白胡椒風味，暖胃又滿足。
伊比利黑豬五花：口感鮮嫩，風味絕佳。
雙人套餐：包含肉盤與海鮮盤，份量充足。
店家資訊
地址：台北市大安區通化街24巷3號
營業時間：11:30–22:30（週二休）
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