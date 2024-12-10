熱門Buffet「十二廚」新主題來了！「北海道美食祭」雙12登場 「松葉蟹、海鮮船」逾30道吃到飽 內行人「用餐75折」更過癮

在吃到飽社團擁有高話題度的熱門飯店Buffet「十二廚」，最新主題「北海道美食祭」將於雙十二強勢登場，珍味海鮮、經典佳餚、可口甜點等多達超過30款美味統統無限享用，手刀開箱嘗遍北海道美食免飛花機票錢。

圖／台北喜來登大飯店提供

台北喜來登大飯店內的超人氣Buffet「十二廚」即將換上新主題，12/12起「北海道美食祭」限定登場，還原最道地的北海道風味，特別是鮮甜肥嫩的「清蒸松葉蟹腳」、浮誇系「豪華海鮮船」與展現職人刀工的多種「握壽司」更是吃回本的必攻餐檯。

圖／台北喜來登大飯店提供

除了滿滿海味外，源自飛驒的「帶骨牛小排朴葉味噌燒」、由清酒粕醃漬的「海鮃酒粕燒」、入味「一夜干」等特色料理也能統統吃到，北海道酒肴「北海道烏賊卷」、「涼拌鱈魚肝」更是不容錯過。

圖／台北喜來登大飯店提供

而鐵板區則有日本國民美食「現做御好燒」，海鮮、肉品與高麗菜的搭配，刷上美乃滋與特製醬汁及隨熱氣跳舞的柴魚片，帶來視味覺的雙重饗宴。煮炖料理有以酸香番茄為底製成的「香蟹奶油馬鈴薯」，與吃得到奶香、肥美鮭魚的「日式奶油白醬鮭魚」，冬日吃上一口令人直呼好幸福。

圖／台北喜來登大飯店提供

最後再以雪國甜點為這滿足的一餐畫上句點，超夢幻的「薰衣草霜淇淋」帶有淡雅薰衣草香，結合濃郁生乳與法蘭酥餅一同享用；更有甜點界當紅的「生乳舒芙蕾厚鬆餅」現點現做、融入北海道生乳的「乳酪奶霜雪鶴蛋糕」，再到人氣伴手禮「蘭姆葡萄奶油夾心餅」、冬季限定「繽紛草莓派」等，多樣甜點絕對能滿足嗜甜的你。

特別一提的是，可以把握十二廚2024信用卡優惠，符合條件可享「平假日用餐75折」，詳情可見訂位頁面。

圖／台北喜來登大飯店提供

台北喜來登十二廚「北海道美食祭」

活動時間：2024/12/12起，每日午、晚餐餐期

活動餐價：平日午餐每位1,490元+10%、平日晚餐每位1,590元+10%、假日午晚餐每位1,790元+10%

地址：台北市忠孝東路一段12號1樓

訂位專線：02 2321 1818