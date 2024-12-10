雙12「咖啡+手搖飲+甜點」優惠懶人包！ 7-ELEVEN咖啡1212元 麻古、清心、老賴、康青龍統統買一送一
迎接「雙12」超狂購物節，不僅有電商、速食優惠齊出，為大家盤點雙12咖啡甜點、手搖飲多家好康優惠，不僅喝得到7-ELEVEN有多杯組合1212元，萊爾富限時美式、拿鐵買1送1；還有手搖優惠爽喝麻古茶坊、清心福全、老賴茶棧、康青龍都有飲料買1送1，連大家喜愛的Cold Stone酷聖石冰淇淋、Krispy Kreme甜甜圈也趕上這一波優惠一次整理。
⊙7-ELEVEN
7-ELEVEN行動隨時取APP，自即起至12/14推出「1212購物節」，大杯美式46杯、大杯拿鐵32杯、厚乳拿鐵28杯、黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選30杯、經典純奶茶／純奶青任選38杯、中杯精品拿鐵／美式任選20杯，每款組合價1,212元。
⊙萊爾富
萊爾富APP於12/10前限時推出整買零取優惠活動，特濃美式25杯699元，單杯不到28元、特濃拿鐵25杯849元，單杯不到34元。
⊙麻古茶坊
麻古茶坊雙12優惠限時3天放送，自12/12至12/14每日10:00-20:00限定10小時，全台門市推出大杯「翡翠柳橙買一送一」，每人限購 2 組杯裝，美口瓶或瓶裝恕不適用優惠。
⊙康青龍
康青龍與外送平台 Uber Eats 合作，自即日起至12/17推出「指定飲品」優惠，3款指定飲品「藍星晶球(升級鮮奶)、御香鐵觀音、御香烏龍綠茶」可享買一送一，Uber One 會員消費滿額再享85折優惠。另，即日起至12/17，於龍來訂線上點餐限定，領券即享「桂花茶王」買一送一。每人可領2張，領完為止。
⊙清心福全
清心福全與外送平台 Uber Eats 合作，即日起至12/17推出「指定飲品」優惠，點購「雙凍奶烏、雙倍茶凍奶綠」，可享買一送一優惠，以APP畫面標示參加分店、指定品項為準，數量有限，售完為止。
⊙老賴茶棧
老賴茶棧與外送平台 Uber Eats 合作，即日起至12/17開喝「老賴紅茶買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。
⊙萬波
萬波推出雙12限定優惠，於12/12前購買一杯「紅蘋島嶼(L)」，加購一杯島嶼紅茶(L)只要12元，每人限購2組，每日限量50組。僅限現場購買，不適用於外送、預訂或外帶平台及台南三井店。
⊙UG樂己
人氣茶飲UG樂己最寵粉絲，加碼推出會員年末豪禮贈，即日起至12/18，於LINE官方會員購買UG飲品3次以上，即有機會抽中「張惠妹aMEI ASMR世界巡迴演唱會」門票！
⊙Cold Stone酷聖石冰淇淋
Cold Stone酷聖石迎接雙12狂歡節，自即起至12/12推出酷聖石冰淇淋直營門市享「大杯冰淇淋」，享同size冰淇淋買一送一！ (不含脆餅/桶裝;價低者為優惠品項)。
⊙Krispy Kreme甜甜圈
Krispy Kreme歡慶登台11周年，於12/12限時1天開跑超殺「+11元多1盒」生日優惠，凡於門市購買任一6入或12入禮盒，加價11元即可獲得一盒6入或12入的「原味糖霜甜甜圈」。
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