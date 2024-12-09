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限時9天！三商巧福「原汁牛肉麵、紅燒排骨飯」特價109元　這3天再加碼身份證對對碰「免費送滷排骨」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／三商巧福提供
圖／三商巧福提供

三商巧福「2024週年慶」來了！12/10至12/18，三商巧福經典不敗的「原汁牛肉麵」和「紅燒排骨飯」均一價109元，開吃牛肉麵現省56元。除了單點特價外，套餐部分也有好康，原汁牛肉麵或紅燒排骨飯搭配中杯飲料或芝麻牛蒡絲特價135元起，搭配韓國泡菜及中杯飲料則享好價155元。

圖／三商巧福提供
圖／三商巧福提供

此外，本次還加碼推出身分證對對碰優惠，12/10、12/11、12/12限時3天，身分證號碼含「33」這組幸運號，至門市點購任一麵/飯類主餐，即免費招待價值60元的「滷香排骨」乙份，值得注意的是，數字「33」須為連續出現，不可以間隔跳號，部分門市不參與活動，詳請可見活動頁面

紅燒排骨飯。圖片提供／三商巧福
紅燒排骨飯。圖片提供／三商巧福

三商巧福 2024週年慶

優惠期間：2024/12/10～12/18

【單點】原汁牛肉麵 特價109元（原價165元）

【單點】紅燒排骨飯 特價109元（原價135元）

原汁牛肉麵/紅燒排骨飯+中杯飲料 特價135元

原汁牛肉麵/紅燒排骨飯+芝麻牛蒡絲 特價145元

原汁牛肉麵/紅燒排骨飯+韓國泡菜+中杯飲料 特價155元

圖／三商巧福提供
圖／三商巧福提供

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三商巧福 周年慶 必吃 排骨飯 泡菜 牛肉麵

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