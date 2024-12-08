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義式餐廳界「CP值霸主」880元吃到飽！「烤雞、燉牛肉、哈根達斯」無限吃 加碼春節「西式雙主餐+自助吧」限時5天

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／義饗食堂粉專
圖／義饗食堂粉專

老饕最愛的自助式吃到飽回來了！被吃到飽控稱為「CP值霸主」的義式餐廳，歡慶聖誕節特別推出兩日限定「全自助吃到飽」，再加碼2025新春「全自助餐」可以享用西式雙主餐與自助享用蔬食吧。不少饕客看到好消息都大讚「終於等到了」、「翹首以盼的全自助歸來」。

圖／義饗食堂粉專
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在饕客間口耳相傳的高CP值餐廳「義饗食堂」坐落於台北公館商圈，其義大利麵與排餐口味深受許多消費者歡迎。本次特別選在聖誕節12/24、12/25兩日晚餐期間推出「全自助吃到飽」，每人只要880元+10%，即可無限享用沙拉湯品、麵包甜點，以及紅酒燉牛肉、照燒梅花豬、香料烤雞、現烤披薩與炸物拼盤等美味佳餚和哈根達斯冰淇淋吃到飽，建議提前致電預約訂位，不怕搶嘸位置。

圖／義饗食堂粉專
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圖／義饗食堂粉專
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此外，「義饗食堂」又再加碼推出「2025新春全自助餐」，2025/1/29初一至2025/2/2初五的午、晚餐時段，開吃「西式雙主餐+自助享用蔬食吧」成人每位也只要880元+10%，於12/15前訂位還有早鳥好康，消費滿1,000元贈「窯烤披薩免費外帶券」﻿一張，懂吃的都知道要先卡位。值得注意的是，新春期間訂位每人需支付500元訂金，更多詳情請致電詢問。

圖／義饗食堂粉專
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圖／義饗食堂粉專
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義饗食堂 聖誕佳節全自助饗宴

活動期間：2024/12/24、12/25晚餐期間

收費方式：成人每位880元+10%、孩童未滿140cm自助蔬食吧每位480元+10%、孩童未滿115cm免費享用自助蔬食吧

電話預約：(02) 7735-5089

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公館美食 吃到飽 哈根達斯 披薩 烤雞 牛排 甜點 義大利麵 聖誕節

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