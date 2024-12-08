想吃要趁早！東區巷弄銅板美食「捲餅達人」要收了 老闆親吐歇業原因
還好有吃到！北市信義區巷弄美食「捲餅達人」貼出公告，最後營業日至12/14，震驚不少老主顧呼「口袋名單還好來得及吃到」、「沒想到這次真的要休息了」表示不捨。
位在信義區永吉路巷弄的隱藏版美食「捲餅達人」以百元內就能吃到料足的各式捲餅廣受在地人喜愛，然而近日店家貼出歇業公告，最後營業日至12/14，並同時感謝顧客們多年來的支持。消息曝光後，引發許多懂吃饕客的不捨。但根據《中時新聞網》報導，老闆透露道，近期由於家人身體不適，加上找不到人手幫忙，因此才選擇暫時收攤，未來如有機會且找到合適的地點，會考慮再開業。
老主顧得知後紛紛表示「期待您休息一陣子後能再回來永吉路30巷」、「好吃的捲餅要收掉了 趕緊來吃」，希望以後還有機會能再吃到如此高CP值的銅板美食。
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