北台灣剩3家！ 韓星來台必吃「鼎王麻辣鍋」又一間分店將熄燈
知名連鎖麻辣鍋店「鼎王麻辣鍋」去年台北首間分店才收店，沒想到，近日傳出「桃園南平店」也宣布因租約到期而熄燈，意謂著未來北部分店僅剩台北忠孝店、台北西門町成都店及竹北縣政店這3間，目前桃園南平店已進入最後營業倒數。
鼎王麻辣鍋日前透過官網公告表示，說明桃園南平店因租約到期，最後營業日為2024年12月15日，當日營業最後入座時間則是凌晨1時30分，並於16日凌晨2時結束營業。鼎王麻辣鍋表示，「我們很榮幸能在此為您服務，期待未來再次相遇，敬邀貴賓至台北門店用餐」。
鼎王麻辣鍋曾經吸引了許多韓星來台必吃餐廳，包含Super Junior成員始源等皆是忠實愛好者。實際上，鼎王麻辣鍋是從台中起家，因大受歡迎而把分店拓展至北部，未來除了北部3間分店之外，還有兩家都開在高雄，饕客們仍然能繼續光顧品嚐。
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