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雙12速食優惠開吃！ 必勝客、肯德基、拿坡里買一送一　三商炸雞2桶特價399、達美樂免費送100份披薩

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

迎接年末盛典，不能錯過的雙12速食優惠集合囉！ 必勝客推出指定產品還可享買1送1，肯德基也推出多項人氣商品買1送1優惠，拿坡里披薩．炸雞也祭出買炸雞送披薩優惠，達美樂更宣布年初開賣兩週完售的「起司火山披薩」重磅回歸，限量送出100份超級好康，推薦速食控們追起來！

●肯德基

肯德基自即日起至12/16，推出雙12限時優惠，包括「冰心蛋撻風味冰淇淋」、「4塊上校雞塊」、「香酥脆薯」等人氣點心產品，均享買1送1。另外，購買原味蛋撻2盒，就贈送8塊上校雞塊，組合價359元，現享54折。

肯德基「五塊雞群星餐」。圖／肯德基提供
肯德基「五塊雞群星餐」。圖／肯德基提供

期間限定推出的「五塊雞群星餐」，內含咔啦脆雞x5、4塊上校雞塊、原味蛋撻x2、冰檸檬紅茶(小)x2，原價550元，優惠價299元。針對外送、預定快取，也推出魷魚圈圈、雙色轉轉QQ球買1送1優惠。

●必勝客

即日起至12/16前，必勝客推出「起司狂熱大比薩」單點下殺34折，只要222元；還有「酥皮玉米濃湯」享買一送一

必勝客「起司狂熱大比薩」。圖／必勝客提供
必勝客「起司狂熱大比薩」。圖／必勝客提供

適合多人派對首選的「Hot經典超值甜蜜餐」含兩個比薩搭配指定拼盤、招牌甜點「冰藏起司塔」、人氣副食薯金幣和1.25L可樂，原價2,016元，優惠價只要1,212元起。針對app，還有蜂蜜麻糬酥、川味香烤皮蛋豬血、酥炸魷魚鬚買1送1等優惠。

●達美樂

達美樂「起司火山披薩」獨特的3D火山造型。圖／達美樂提供
達美樂「起司火山披薩」獨特的3D火山造型。圖／達美樂提供

達美樂再度回歸推出「起司火山披薩」，原口味加價140元，均可升級成火山比薩(黃金系列除外)，並享外帶半價、外送買大送小、買巨無霸送大等優惠。12/12當天，於達美樂三重三信門市，將限量免費送出100份起司火山披薩，供民眾免費試吃。

●漢堡王

漢堡王限時優惠。圖／漢堡王提供
漢堡王限時優惠。圖／漢堡王提供

漢堡王年終回饋主打即日起至12/13，「國王大雞堡」特價99元，還有搭配雙層小華堡的「雞牛雙堡組」現省70元。

●拿坡里披薩·炸雞

拿坡里披薩．炸雞推出買炸雞送小披薩優惠。圖／拿坡里披薩．炸雞提供
拿坡里披薩．炸雞推出買炸雞送小披薩優惠。圖／拿坡里披薩．炸雞提供

拿坡里披薩·炸雞自即日起至12/19推雙12限定「買1送1」，期間無論外帶或內用皆可享「買7塊炸雞桶送小披薩1個」，特價406元，且炸雞可更換為烤雞，披薩則開放口味任選。

●三商炸雞

圖／翻攝三商炸雞官網
圖／翻攝三商炸雞官網

三商炸雞於12/18前推出限時回饋活動，內用或外帶「6塊炸雞桶」特價233元、「香酥雞柳桶」特價233元，兩者組合成的「Team 炸雞」雙桶，原價698元，優惠價399元，數量有限，全台13家門市登場。

●bb.q CHICKEN

bb.q CHICKEN推出「歡聚食雞餐炸雞餐」，優惠價1,313元。圖／bb.q CHICKEN提供
bb.q CHICKEN推出「歡聚食雞餐炸雞餐」，優惠價1,313元。圖／bb.q CHICKEN提供

bb.q CHICKEN自即日起推出聚餐首選的「歡聚食雞餐炸雞餐」，內含有正宗韓式醬料的 bb.q CHICKEN 經典「調味炸雞」2份、「去骨炸雞」1份，還有韓式特色料理五花肉肉包起來或柚香鮮蝦披薩(2選1)、炸薯條跟汽水組合套餐，優惠價1,313元。

●21Plus

圖／21Plus提供
圖／21Plus提供

烤雞專家21Plus自即日起至12/23止，凡購買21香草烤半雞即送21香草烤雞腿、購買21香草烤雞腿即贈香脆炸雞。

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