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小老闆接手！ 台北名店「阿英海產粥」12／9復活 菜單+營業時間調整 夜貓族也能吃到了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝阿英海產粥臉書
圖／翻攝阿英海產粥臉書

台北知名海產粥要回來了！ 位於北市大安區復興南路、科技大樓捷運站旁的排隊名店「阿英海產粥」，於10月份無預警宣布永久歇業，讓老顧客們相當不捨。不過，小老闆日前曾在臉書發文表示「決定接手」，而昨(5日)最新公告，預計12月9日重新營業，菜單和營業時間皆有變動，連宵夜族群也能吃到了。

圖／翻攝阿英海產粥臉書
圖／翻攝阿英海產粥臉書

阿英海產粥臉書於10月底突然發文表示，「阿英海產粥下台一鞠躬，謝謝大家長久支持，永久歇業」，原來業主阿英由於糖尿病導致肺部被細菌侵蝕，進了加護病房。歇業消息一出震驚許多老主顧，紛紛表達不捨，有一次客人關心英姐病情，並問了在店裡打掃的小老闆有沒有機會繼續營業，答案是「會的，我決定接手繼續做」。

阿英海產粥小老闆最新在臉書粉專公告「下週一12/9開始營業，但姐弟倆輪流照顧英姐，故營業時間變更為16:00～24:00，宵夜也能來吃粥了」同時提到「新的菜單刪除了虱目魚跟吻仔魚，也可以將湯、麵分開了，只是不能換料」。

圖／翻攝阿英海產粥臉書
圖／翻攝阿英海產粥臉書

最後強調，先把這些品項做好，也會增加新的菜色，讓大家感受滿滿的用心，過完年才會「漲價」。

阿英海產粥

地址：復興南路二段268號

電話：0917-628-433

預約：晚上16:00開始開放，請先電話預約

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宵夜 歇業 漲價 虱目魚

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