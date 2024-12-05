IKEA「芝麻牛奶霜淇淋」開賣了！20元小確幸 還有新品「松露起司風味薯球」銅板價開吃
超級銅板價霜淇淋！IKEA「芝麻牛奶霜淇淋」季節限定新登場，一支售價20元，吃得到芝麻香氣，不會過於甜膩，屬於冬季天再冷也會想嘗試的霜淇淋口味。
曾在港澳地區開賣且廣受好評的「芝麻霜淇淋」終於登陸台灣IKEA，季節限定「芝麻牛奶霜淇淋」20元就開吃，有網友開箱分享「最愛的季節系列」、「去IKEA一定必吃」。除了新品霜淇淋外，IKEA美食小站新鹹點「松露起司風味薯球」也同步販售，一份50元，酥脆薯球好入口，搭配松露起司白醬，這種組合很難不好吃呀。
此外，有網友分享，IKEA「草莓霜淇淋」預計於明年2月中上市，可以邊吃芝麻霜淇淋邊期待草莓季的來臨。
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