萬華人哭哭！ 西門町老字號「千暉鵝肉店」驚傳歇業 店門口貼公告：退休了
萬華人哭哭了！ 有網友發現位於台北市西門町傳統美食「千暉鵝肉店」歇業了，該店在鐵門上貼出「結束營業，退休了」的公告，拍下轉貼至萬華人當地臉書社團，立馬引網友直呼「好傷心」、「太突然了」！
千暉鵝肉店位於西門町真善美劇院後面的成都路27巷內，是當地的老字號平價美食，供應鵝肉、鵝頭、鵝翅、鵝胗、鵝腸，以及搭配的麵飯，只要是到西門町逛街的老饕，都不會錯過品嚐這一家。
日前有網友在臉書「我是萬華人」發文，表示發現千暉鵝肉店鐵門掛上結束營業公告，老闆宣告「退休了」。而文史工作者張哲生也在3日貼文表示「經過千暉鵝肉店，赫然發現它竟然結束營業了！」並貼出今年3月份和12月份造訪的對比照。
「千暉」突然歇業消息，引當地網友紛紛表示「退休了...好可惜！」、「懷念的味道啊」、「這家好好吃」、「人手不足，又要照顧家人」、「太驚訝了，也很遗憾，這間是口袋名單！」。
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