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君品酒店「牛排吃到飽」回來了！每月11日限定「10盎司頂級牛排、精緻附餐」任你爽吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／君品酒店提供
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老饕懷念的牛排吃到飽君品酒店「牛排吃到飽」強勢回歸，位於酒店6F的人氣餐廳「茶苑」推出每月11日「肉食狂歡節」，單人1111元即享頂級牛排吃到飽，還有兩人同行更超值的優惠價格。

圖／君品酒店提供
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君品酒店6F知名餐廳「茶苑」打造「肉食狂歡節」，在每月11日推出「頂級牛排吃到飽」，以10盎司頂級牛排為靈魂，並可享用多樣的精緻附餐吃到飽，包含手工麵包、花園沙拉、主廚例湯、精選甜點、咖啡或茶等可口菜色。單人只要1111元+10%，兩人同行還有雙人優惠1999元+10%。不論是懂吃的老饕還是愛吃肉的你，記得把握每個月的肉食日，頂級牛排一次吃個夠。

圖／君品酒店提供
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君品酒店茶苑 頂級牛排吃到飽

活動時間：每月11日

活動價格：單人1111元+10%，雙人優惠1999元+10%

供應時段：午餐12:00-14:30（最後點餐時間14:00）；晚餐18:00-21:00（最後點餐時間20:30）

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吃到飽 君品酒店 牛排 甜點 麵包

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