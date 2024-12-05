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夢幻城堡裡吃「耶誕Buffet」900有找！「佐登妮絲城堡」聖誕限定 德國豬腳、烤雞無限吃 加碼「浪漫雪花秀」下到明年

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／佐登妮絲城堡粉專
圖／佐登妮絲城堡粉專

城堡裡吃Buffet！文藝復興巴洛克風「佐登妮絲城堡」迎接聖誕節，特別推出限定「聖誕晚餐Buffet」，德國豬腳烤雞、紅酒燉牛肉等異國佳餚統統任你吃。除有耶誕大餐可以享用外，即日起的每週六日，城堡還會降下浪漫雪花，直接瞬移童話中比秒飛歐洲還厲害。

往年耶誕節圖。圖／佐登妮絲城堡提供
往年耶誕節圖。圖／佐登妮絲城堡提供

嘉義超人氣夯點「佐登妮絲城堡」為聖誕節準備了系列活動，尤其是限時3天的「夢幻聖誕晚餐」更是吸引人。12/20至12/22，佐登妮絲城堡推出「聖誕晚餐Buffet」，不僅有德國豬腳、烤雞、紅酒燉牛肉、櫻桃鴨等主餐，還有沙拉、湯品、甜點和飲料等豐富自助吧吃到飽，成人每人880元（餐點含門票費用），用餐時段有17:00、18:30兩個場次，每場次限80人，用餐時間60分鐘。

圖／佐登妮絲城堡粉專
圖／佐登妮絲城堡粉專

圖／佐登妮絲城堡粉專
圖／佐登妮絲城堡粉專

想要報名聖誕晚餐的朋友要注意，記得先填預約表單或致電訂位，更多詳情可見佐登妮絲城堡粉專。而佐登妮絲城堡「聖誕晚會」則將於12/21 18:30登場，當天會降下兩場雪，還有聖誕老公公發禮物、精彩表演等驚喜活動。12/29前，每週六日15:00-15:30，還會有聖誕老公公隨機在館內發送保濕面膜，數量有限、贈完為止。

圖／佐登妮絲城堡粉專
圖／佐登妮絲城堡粉專

圖／佐登妮絲城堡粉專
圖／佐登妮絲城堡粉專

此外，「佐登妮絲城堡」加碼浪漫雪花秀，即日起至2025/2/2之每週六日17:30-18:00，園區內會落下美麗雪花，夜間歐風城堡與飄揚雪花相襯，美到讓人手機拍不停。同時，布萊恩花園廣場也布置了麋鹿家族、泡泡燈海等應景裝置，讓原本就夠好拍的夢幻城堡變得更美、更動人。

圖／佐登妮絲城堡粉專
圖／佐登妮絲城堡粉專

圖／佐登妮絲城堡粉專
圖／佐登妮絲城堡粉專

佐登妮絲城堡

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區三路15號

粉絲專頁：https://www.facebook.com/JDST.care

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Buffet 吃到飽 嘉義旅遊 城堡 德國豬腳 烤雞 熱門景點 聖誕節

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