7大「夢幻聯名新品」超強跨界！ 錢都x乖乖.亞尼克x水水灶咖.85˚Cx變種吉娃娃 還有BT21.泡泡瑪特.ETUDE快追

讓你意想不到的最新夢幻聯名品牌都在這了！ 想吃乖乖椰香牛奶涮涮鍋、紅心芭樂生乳捲、森永牛奶糖比薩，快找機會嚐鮮；同時還有多款可愛爆夯週邊，如BT21.泡泡瑪特.變種吉娃娃，統統等著你來收集！

◎錢都聯名「乖乖」-椰香牛奶鍋

圖／錢都日式涮涮鍋提供

乖乖變火鍋了！ 錢都日式涮涮鍋迎28周年，與國民零食品牌「乖乖」夢幻聯動推出「椰香牛奶鍋」，將於12/9限量開賣！

圖／錢都日式涮涮鍋提供

錢都最新「椰香牛奶鍋」以乖乖經典的「奶油椰子」口味為靈感，採用天然椰奶萃取的椰子粉搭配牛奶調製而成「乖乖椰香湯磚」，細膩滑順湯頭，嚐一口就能喚起童年美好記憶。此外還有「椰香牛奶霜淇淋」，凡點鍋物的消費者即可享用且無限供應！

圖／亞尼克提供

人氣生乳捲品牌亞尼克，首度攜手百萬YouTuber千千的自創品牌「水水灶咖」，夢幻推出粉色系「甘芭DAY生乳捲」，以「紅心芭樂」為主軸的全新夢幻生乳捲。

圖／亞尼克提供

甘芭DAY生乳捲是嚴選彰化社頭八卦山腳下「冠軍紅心芭樂」製作，去籽熬煮保留果肉口感，再將泡芙蛋糕搭配招牌奶霜一道捲起，融合成充滿果香的完美生乳捲，更以芭樂小可愛超療癒限定包裝，將於12/6將正式登場。

◎85˚C聯名「變種吉娃娃」-紓壓變種吉娃娃公仔蛋糕

圖／85˚C提供

85˚C再度和風靡台灣的文創IP變種吉娃娃(GODGWAWA)聯名，推出3款造型蛋糕，限量8萬5百個，12/5起全台上市快追！

圖／85˚C提供

整模蛋糕上有變種吉娃娃公仔，可爆眼也可當鑰匙圈，是超級紓壓小物，而小蛋糕上的火箭吉娃娃插牌還能化身書籤，搭配色彩繽紛的專屬蛋糕盒，就連飲料杯也換上超「吉」可愛的插畫版。

◎堤諾比薩聯名「森永牛奶糖」-2比薩.炸雞.脆薯.奶茶

圖／提諾比薩提供

堤諾義大利比薩攜手經典品牌森永牛奶糖，以「甜蜜派對」為主題，推出2比薩.炸雞.脆薯.奶茶一系列聯名新品，12/5將於全台11家堤諾門市及外送平台開賣，還可參加門市滿額打卡贈「森永牛奶糖炸雞脆薯」活動。

圖／提諾比薩提供

堤諾特別推出「甜蜜四人套餐」，包含森永牛奶糖蘋果乳酪比薩與馬茲卡邦比薩餃各一份，搭配兩份自選主餐、一份沙拉、三份開胃菜與四杯飲品，限時83折特價1,699元(原價2,041元)；另，即起至2025/1/15前於店內用餐滿859元並打卡分享，即可免費獲得「森永牛奶糖炸雞脆薯」一份。

◎COMEBUY聯名「ETUDE」-玫瑰普洱系列

圖／COMEBUY提供

COMEBUY玫瑰普洱系列飲品，從2006年開始於市場引領推薦，有美容茶之聲譽，是少數具有玫瑰芬芳兼具普洱熟茶醇厚風味茶種。

圖／COMEBUY提供

ETUDE 特別攜手人氣現萃茶飲「COMEBUY」共同推出「唇萃玫好ETUDE x COMEBUY玫瑰檔期」限定活動，結合ETUDE 膜幻濾鏡唇彩之熱銷玫瑰色系和COMEBUY 玫瑰普洱系列飲品，開啟冬季生活純粹的美好！

◎七盞茶聯名「BT21」-BT21 Magic Recipe

圖／七盞茶提供

手搖飲品牌「七盞茶」再推第二彈「BT21 Magic Recipe」聯名周邊，並同步推出3款獨家新飲品「小年糕奶茶、麥芽巧克力與麥芽巧克力鮮乳」，咀嚼控喝得到軟Q配料小年糕、巧克力愛好者喝得到乳香與巧克力的幸福組合。

圖／七盞茶提供

第二彈「BT21」周邊，包含了實用的吸水杯墊、香氛掛片，還有手提帆布包、雙層壓克力磁鐵，造型統統萌翻！

◎IF聯名「泡泡瑪特」-CRYBABY聯名包裝

圖／IF提供

泰國椰子水品牌IF與泡泡瑪特攜手合作，共同推出了全新的聯名系列「CRYBABY聯名包裝產品」，共同推出包含搭配 100% 椰子水的「IF 小綠椰( IF Greenie Coconut)」，以及搭配椰子汁系列的「IF 小奶椰(IF Milky Coconut)」兩款形象包裝。

IF旗下王牌產品IF 100%椰子水，標榜0脂肪、100%果汁，希望通過與泡泡瑪特的聯名合作，接觸到更多的年輕消費者族群，讓喜歡IF椰子水和泡泡瑪特的朋友，接下來可在全家、Mia C’bon、全聯等通路販售選購。