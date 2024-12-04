炸雞控必追！ 第三家「Popeyes」插旗台北101 開幕送101份雞塊、脆薯免費吃
來自美國的連鎖炸雞「Popeyes」，自今年5月在台開設首間門市後，第三家門市正式進駐台北101購物中心，於12/4開幕當天祭出優惠，前101名進店的消費者可以免費拿到「鬆脆小鮮肉雞塊」、還有首3天限定優惠，更推出101限定款「登峰造極海陸堡」以及耶誕節新品「每口都是巧克力比司吉」，炸雞控們快衝一波台北101吧！
為慶祝Popeyes來台設立第三家門市「台北101店」，特別推出101限定款「登峰造極海陸堡」，將布里歐麵包夾著炸雞與蝦排，再加上檸檬奶油乳酪醬及萵苣，份量十足；再推耶誕節新品「每口都是巧克力比司吉」外酥內軟口感，濃郁的巧克力內餡散發出迷人香氣，再搭配一杯Popeyes綿雲絲滑熱巧克力，滋味超滿足。
歡慶Popeyes台北101購物中心開幕，12/4開幕首日，只要是前101名消費的顧客，並點購任一款餐點，就能免費獲得「鬆脆小鮮肉雞塊(5塊)」；另外，12/4至12/6連續３天，購買任一款套餐，加碼贈送「肯瓊脆脆薯條」乙份，每日限量101份，送完為止。
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