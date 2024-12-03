萬華人不捨！ 飄香25年「貴隆餐館」明年1／19結束營業 闆娘開心當阿嬤決定退休
萬華老字號美食又少一家！ 位在台北市萬華區貴陽街上的「貴隆餐館」，已飄香25年，是在地人聚餐首選名單，不過，近日老闆娘決定退休，公告將於2025年1月19日結束營業，同時表示店面也將出售，歡迎各方業者接洽。
提供台式熱炒與各式家常菜的在地老字號，「貴隆餐館」近日在臉書粉專宣布：「決定營業至2025年1月19日，憶起從民國89年至今一點一滴的辛苦經營，餐館陪伴萬華人走過不少歲月年華，但老闆娘準備退休，是時候去遊山玩水、含飴弄孫，所以店面即將空出及出售，歡迎有意願者洽詢。」
貴隆餐館店內招牌菜色有白斬雞、照燒子排、鳳梨蝦球、紅糟肉、蔥爆牛肉、椒鹽排骨、五味中卷、紅燒牛腩，以及酸白菜白肉鍋皆為老饕們必點。
一聽見歇業消息，老饕哀嚎「貴隆很好吃，別關」、「又一家老字號關了，崩潰」、「想訂一桌吃爆」、「小時候家人聚餐都吃貴隆餐館，真的很不捨」。
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