最後的「犇」跑！ 30多年「犇 鐵板燒」安和本館 2025年2月熄燈 告別新菜單必嚐

又一老店將告別！ 在台北已有將近33年歷史的老字號鐵板燒餐廳「犇 鐵板燒」，是盛極一時的鐵板燒名店。店家最新公告，安和本館將於2025年2月15日作為餐廳營業的最後一天，並邀老饕們前來品嚐最後一季的全新菜單！

圖／翻攝犇 鐵板燒 BEN Teppanyaki臉書

創立於1991年，擁有33年歷史的犇 鐵板燒 安和本館，2022年「犇」曾經針對安和本館，規劃全新的預約制私廚空間，提供燒肉＋鍋物，並引進日本極上和牛等高檔餐飲組合，這裡曾經是政商名流、港台藝人聚會首選。 圖／翻攝犇 鐵板燒 BEN Teppanyaki臉書

圖／翻攝犇 鐵板燒 BEN Teppanyaki臉書

不過，日前犇鐵板燒官方公告，「為了能給客人提供更好的消費體驗，決定另尋更舒適的用餐空間，犇 鐵板燒 安和本館將於2025年2月15日是最後營業日，屆時將以全新的面貌與您相見」，同時指出，將啟動為期三個月的The Last Run 最後的「犇」跑，以全新菜單邀饕客們品嚐！