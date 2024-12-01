快訊

影／合歡山「武嶺早市」塞爆 網曝1關鍵反差…根本快閃行動

又1退役運動員擦邊？陸「泳壇女神」穿泳衣太性感遭批 本人傻眼回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

全台最難訂位吃到飽換時段！ 「升級版漢來海港」2025年午餐餐期延長、晚餐縮短 網指「這一事」更憂心

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／島語自助餐廳官網
圖／島語自助餐廳官網

被網友稱作全台最難訂Buffet「島語」要調整時段了！ 島語最新公告，將於2025年2月3日起「調整營業時間」，部分餐期增加半小時、也有部分則是減少半小時，而網友紛紛過吃到飽餐廳臉書社團討論，反而更憂心的點出「2025年是否也隨之調漲餐價」！

圖／島語自助餐廳官網
圖／島語自助餐廳官網

於漢來美食旗下的「島語自助餐廳」，享有「升級版漢來海港」美譽，吃到飽餐廳供應了8大餐后，並融入Fine Dining概念，每座主題餐檯都供應相對的餐食與佐餐酒，並集結了同集團各名廚的星級美食名菜，餐點更包含松葉蟹腳、溫生蠔、牛排、生干貝等饕客必吃餐點。而不同餐期餐價，最低為每人1490元+10%，最高則是每人2090元+10%。

圖／島語自助餐廳官網
圖／島語自助餐廳官網

島語最新公布，為提供顧客更良好的服務品質，2025年2月3日起，將調整營業時間為平日時段早餐06:30~10:00、午餐11:30~14:30、晚餐17:30~21:00；假日時段為早餐06:30~10:00、午餐11:30~14:00、下午餐14:30~17:00、晚餐18:00~21:30。

「島語自助餐廳」2025年餐期時異動細節：

．平日午餐11:30~14:00，將更改為11:30~14:30

．假日下午餐14:30~16:30，將更改為14:30~17:00

．平日晚餐17:30~21:30，將更改為17:30~21:00

．假日晚餐17:30~21:30，將更改為18:00~21:30

同時，農曆春節餐價表亦公告，1月25日至1月27日將比照一般假日價格，而1月28日除夕當天午餐每人2390元+10%、晚餐每人3190元+10%、1月29日至2月2日初一至初五的午餐每人2390元+10%、晚餐每人2790元+10%。

圖／島語自助餐廳官網
圖／島語自助餐廳官網

消息一出，有網友於吃到飽餐廳的臉書社團提出討論，根據餐期異動前後比較，平日午餐與假日下午餐將於結束時間往後延，多了半小時；而平日晚餐則是結束時間提前了半小時；假日晚餐則是開始時間往後延，皆減少了半小時。也有網友反而提出最擔心的其實是「明年2025年年後可能將會調漲餐價」這一點。

編輯推薦

吃到飽

相關新聞

營業到半夜12點！全台第2間「鳥貴族」插旗信義區

來自日本的平價居酒屋「鳥貴族」，繼今年9月20日正式登台、開設首間南西店之後，即日起再於台北信義商圈ATT 4 FUN開...

最後的「犇」跑！ 30多年「犇 鐵板燒」安和本館 2025年2月熄燈 告別新菜單必嚐

最後的「犇」跑！ 30多年「犇 鐵板燒」安和本館 2025年2月熄燈 告別新菜單必嚐

全台最難訂位吃到飽換時段！ 「升級版漢來海港」2025年午餐餐期延長、晚餐縮短 網指「這一事」更憂心

「升級版漢來海港」吃到飽時段2025年異動！ 午餐延長、晚餐縮短 網指出「這一事」更憂心

馬告、和牛都入饌！時尚地中海料理「Aleisha’」新菜上桌

位於台北東區商圈，主打地中海料理的「Aleisha’」，今年秋冬推出一系列全新料理，包括多道單點菜色，以及9道式的套餐方...

最強冠軍出爐！ 全台Top10 連鎖日式燒肉吃到飽 年底尾牙聚餐、犒賞自己的最佳選擇

令人期待的年末來臨，對許多人來說燒肉＋吃到飽就是聚餐首選，各式肉品、鮮美海鮮、新鮮蔬菜與甜美水果，徹底滿足你空虛已久的味蕾與五臟廟。

爆紅動畫「膽大黨」快閃咖啡廳首登台灣！創意餐點與周邊搶先體驗，滿額再送限量L資料夾

人氣動畫《膽大黨》首度與FANFANS CAFÉ合作，快閃主題咖啡廳將於2024年11月28日起在台北西門店及台中一中店限時登場。本次活動以台灣限定全新立繪為最大亮點，這些由日方特別繪製的角色形象尚未於日本曝光，粉絲們可率先欣賞並收藏相關周邊商品，如壓克力鑰匙圈（NT$250）、防水貼紙（NT$150）、盲抽徽章（NT$200）等，全新風格備受期待。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。