全台最難訂位吃到飽換時段！ 「升級版漢來海港」2025年午餐餐期延長、晚餐縮短 網指「這一事」更憂心

被網友稱作全台最難訂Buffet「島語」要調整時段了！ 島語最新公告，將於2025年2月3日起「調整營業時間」，部分餐期增加半小時、也有部分則是減少半小時，而網友紛紛過吃到飽餐廳臉書社團討論，反而更憂心的點出「2025年是否也隨之調漲餐價」！

圖／島語自助餐廳官網

於漢來美食旗下的「島語自助餐廳」，享有「升級版漢來海港」美譽，吃到飽餐廳供應了8大餐后，並融入Fine Dining概念，每座主題餐檯都供應相對的餐食與佐餐酒，並集結了同集團各名廚的星級美食名菜，餐點更包含松葉蟹腳、溫生蠔、牛排、生干貝等饕客必吃餐點。而不同餐期餐價，最低為每人1490元+10%，最高則是每人2090元+10%。

圖／島語自助餐廳官網

島語最新公布，為提供顧客更良好的服務品質，2025年2月3日起，將調整營業時間為平日時段早餐06:30~10:00、午餐11:30~14:30、晚餐17:30~21:00；假日時段為早餐06:30~10:00、午餐11:30~14:00、下午餐14:30~17:00、晚餐18:00~21:30。

「島語自助餐廳」2025年餐期時異動細節：

．平日午餐11:30~14:00，將更改為11:30~14:30

．假日下午餐14:30~16:30，將更改為14:30~17:00

．平日晚餐17:30~21:30，將更改為17:30~21:00

．假日晚餐17:30~21:30，將更改為18:00~21:30

同時，農曆春節餐價表亦公告，1月25日至1月27日將比照一般假日價格，而1月28日除夕當天午餐每人2390元+10%、晚餐每人3190元+10%、1月29日至2月2日初一至初五的午餐每人2390元+10%、晚餐每人2790元+10%。

圖／島語自助餐廳官網

消息一出，有網友於吃到飽餐廳的臉書社團提出討論，根據餐期異動前後比較，平日午餐與假日下午餐將於結束時間往後延，多了半小時；而平日晚餐則是結束時間提前了半小時；假日晚餐則是開始時間往後延，皆減少了半小時。也有網友反而提出最擔心的其實是「明年2025年年後可能將會調漲餐價」這一點。