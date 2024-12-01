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超哥開箱微風女神「新開麻辣鍋店」 網友抓包：根本自己開的店

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
超哥開箱的麻辣鍋加串串新店，被網友疑就是自己開的。 圖／擷自YouTube
超哥開箱的麻辣鍋加串串新店，被網友疑就是自己開的。 圖／擷自YouTube

網紅超哥日前在頻道開箱一家新餐廳，稱是微風女神若穎開的店，不過網友卻發現這家店，根本就是超哥投資開的，但卻不敢承認。

超哥之前投資開的雞排店，現在店關到只剩一家，日本料理店更是開幕45天後，就迅速結束營業，大家只留下超哥與Toyz在店門口前打架的印象，而他22日上線新影片開箱微風女神若穎經營的新餐廳，是賣麻辣火鍋以及各種串串，號稱這家店的火鍋湯底是可以喝的，口感溫順不上火。

不過網友發現這家餐廳的地址就是之前超哥開的日料理店，懷疑這家店根本就是超哥開的，而且7月時超哥經紀人在接受「ETtoday星光雲」訪問時，就提到因為通化商圈營業時間較晚，所以就改成做麻辣串串，而且是由超哥獨資，差不多投入近千萬的金額，目前正在籌備中。當時提到的店名，就是影片中餐廳的店名。

網友忍不住留言酸「自己開的掛名給別人，一直插話一直介紹，超哥也太聰明」、「超派快閃店各位且看且珍惜，都是限量版本」、「就本人開的幹嘛不說 地址一查就知道了」、「這家就是你倒掉的超甲組通化店改名的，你現在說是女神的店，你都把觀眾給整笑了」、「這裝潢風格根本超甲組，一看就知道好嗎」。

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